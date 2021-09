Ormai è ufficiale: l’ambito di Zona S01_02 diventa l’azienda speciale “Comunità Sensibile”

Dopo le peripezie per l’approvazione all’interno di ciascun consiglio comunale, Scafati, Angri, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino firmano la convenzione per la costituenda Azienda consortile che gestirà i servizi socio-sanitari all’interno dell’Ambito di zona S01_02. Da qui parte il rilancio dell’erogazione dei servizi sociali all’interno dell’area dell’Agro Nocerino Sarnese, che spera di guadagnare maggiore uniformità e costanza nel servizio con l’arrivo dell’azienda. Ieri mattina all’interno di Palazzo Mayer, il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha ospitato i Sindaci dei comuni protagonisti che hanno ratificato quanto approvato nelle rispettive assise per quanto concerne la proposta di regolamento interno della costituenda “Comunità Sostenibile”. I primi cittadini hanno così sottoscritto la convenzione propedeutica per il passaggio da Ente d’Ambito S1-02 ad Azienda speciale, che diventerà realtà nelle prossime settimane. “Con la firma della convenzione ci avviamo a dar vita alla nuova Azienda consortile che ci consentirà di inaugurare una nuova fase per la gestione delle politiche sociali e socio-assistenziali, con la possibilità di garantire maggiori servizi alle nostre comunità, nell’ottica della condivisione di obiettivi per il rilancio di tutta l’area territoriale di competenza dell’attuale Piano d’Ambito S1-02 .” sono le parole dell’ospitante Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, che aggiunge:”Ringrazio i colleghi Sindaci che non hanno esitato a condividere l’idea di consorziarci per gestire in forma associata tutti i servizi alla persona, nella consapevolezza che sia l’unico modo per recepire le istanze provenienti dai territori e soddisfare i nuovi bisogni sociali”. Scafati sarà il comune capofila di questa nuova azienda speciale e avrà responsabilità amministrative ed economiche all’interno della nuova formazione. Un risultato voluto tanto anche dagli altri comuni, più piccoli ma con tanto bisogno di servizi sociali come Corbara, con le parole del Sindaco Pietro Pentangelo:” La fiducia tra gli amministratori, l’unitarietà di intenti consentirà ai nostri cittadini una fruizione dei servizi adeguata alle tante e nuove esigenze delle famiglie e dei cittadini in difficoltà o con necessità di assistenza” e ribadito anche dal comune di Sant’Egidio del Monte Albino del primo cittadino LA Mura:” I servizi sociali non sono attività o progetti a termine e dunque vanno gestiti ed erogati con continuità. Elementi questi che, nonostante la buona volontà di chi vi ha lavorato, gli Ambiti non sempre si sono dimostrati in grado di garantire. Ecco perché era necessario questo riassetto organizzativo, in grado di garantire stabilità e continuità ma anche pari dignità a tutti i Comuni, indipendentemente dal criterio demografico. Si tratta di un enorme risultato che, per comuni piccoli come Sant’Egidio, potrà comportare importanti vantaggi.”. Sulle prossime mosse del coordinamento formatosi ne parla il Sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, che spiega:” Il prossimo passo sarà la costituzione dell’Azienda con rogito notarile e la contestuale nomina degli organi aziendali. Il principale dovere di chi amministra è proprio garantire risposte, fornire servizi e assistenza soprattutto a chi ha bisogno, alle fasce più deboli e vulnerabili, snellendo le procedure, ottimizzando i tempi per l’erogazione dei servizi, ampliando la platea dei beneficiari. Questo è l’obiettivo che ci poniamo.“.

