Pagani. Agro Solidale: partono le attività extra scuola

L’azienda Consortile “Agro Solidale” nell’ambito del servizio Centro Polivalente per minori 6-14 anni, ha avviato attività di doposcuola, attività sportive e laboratori ludico ricreativi gratuiti.

Il servizio si propone di sostenere i minori e le famiglie sia nel percorso didattico facilitando anche una migliore relazione con la scuola e sia a stimolare particolari forme espressive dei bambini che attraverso la manualità, il teatro, lo sport possano acquisire maggiore fiducia in se stessi e nelle loro capacità.

Modalità d’iscrizione

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 presso il Centro Sociale in via De Gasperi,16 a Pagani. Per le iscrizioni i genitori potranno recarsi presso il Segretariato Sociale sito in via Pittoni, 1 (primo piano) lunedì e venerdì mattina dalle ore 9:00 alle 12:00 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00. Le attività sono gratuite.