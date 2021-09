Pompei. La minoranza chiede commissione di esperti per conferenza di servizi sul progetto Hub

I sette consiglieri comunali di opposizione all’amministrazione comunale espressione della maggioranza politica che ha portato Carmine Lo Sapio alla poltrona di sindaco hanno sottoscritto un’istanza al presidente del consiglio comunale per promuovere l’iniziativa di nominare una commissione di esperti (sul tipo di quella istituzionale del paesaggio) allo scopo di concordare su base tecnica una linea strategica condivisa sul progetto d’interscambio ferroviario tra la rete (con stazione storica già esistente) RFI Napoli – Salerno e la linea della Circumvesuviana Napoli- Sorrento compresi eventuali provvedimenti urbanistici. La proposta della minoranza appare interessante dal punto di vista della condivisione democratica di un progetto che interessa una fascia numerosa della popolazione pompeiana e che oggettivamente non ha mai visto un dibattito aperto a tutte le componenti sociali (non esclusivamente tecniche) ma allo stesso tempo è facile prevedere che difficilmente avrà l’Approvazione della maggioranza dato il livello aspro di scontro nel dibattito politico. Lo stesso presidente del consiglio comunale La Marca ha dichiarato. ”Non hanno i numeri e non possono attendersi la condivisione della maggioranza attaccata in ogni consiglio comunale insieme ai dirigenti che collaborano con la nostra amministrazione”. D’Altro canto bisogna osservare che mentre Di Casola e gli altri sei consiglieri comunali che condividono il piano politico di cambiare radicalmente il progetto Hub a suo tempo concordato con l’amministrazione Amitrano da cui quella di Lo Sapio prende le mosse nel settore urbanistico e lavori pubblici in fase di continuità tant’è vero che l’assessore al comparto è rimasto lo stesso, soprattutto è rimasto lo stesso il suo deus ex machina (attuale Presidente del Consiglio Comunale) che è stato riconosciuto protagonista del progetto Eav, meno di quello Hub, anche se è stato pur sempre ispiratore di numerose soluzioni urbanistiche adottate con la scusa di incrociare due reti ferroviaria. “Premesso che la Giunta comunale ha deliberato di “dare mandato al Dirigente del VI Settore di predisporre l’affidamento ad un professionista esterno con profilo di altra specializzazione come supporto alle determinazioni da assumersi in Conferenza dei servizi in materia di appalti pubblici con la previsione di spesa massima di €. 45.000,00” Esordisce la proposta di delibera della minoranza nel quadro istituzionale che mette al centro il Consiglio comunale quale “massimo organo rappresentativo della comunità locale” ora, sempre secondo la minoranza essendo “emersa all’unisono, la necessità di rivedere il progetto in questione che non è mai stato oggetto di dibattito anzi il progetto in questione è assolutamente condiviso anzi è considerato come una delle scelte “scellerate”” A questo punto emerge nella proposta la lista delle criticità del progetto: 1) erosione dal contesto urbano di Via Plinio; 2) realizzazione di una serie di piccole strade che si snodano al fianco e a valle di Via Plinio cancellando il fronte strada di cent’anni di vita; 3) intensificazione dell’ingorgo del traffico veicolare soprattutto a ridosso del sito archeologico;4) La rilevante trasformazione urbanistica del territorio della Città di Pompei a ridosso dell’area archeologica comporterebbe una forte ricaduta sul piano socio-economico oltre al progressivo indebolimento ed impoverimento di diverse attività legate al comparto turistico e commerciale del centro di Pompei; 5) il progetto esecutivo prevede la chiusura di storiche attività del comparto nelle aree interessate dagli espropri, con consistente perdita di posti di lavoro; 6) l’attuale progetto di HUB Ferroviario non formerebbe alcuna interconnessione di rete e la nuova stazione ferroviaria prevista è impattante sul territorio perché a) non tiene conto delle aziende presenti su via Plinio, causandone la chiusura; b) la soluzione di una strada parallela a poche decine di metri dalla via Plinio, tortuosa, cieca, inutile, dannosa, propone un accesso vizioso e non adatto agli afflussi di traffico di una città “mondiale” come Pompei; c) il progetto RFI è carente sotto il profilo dell’accoglienza. Per i motivi elencati alla minoranza politica di Pompei appare opportuno procedere all’istituzione di una commissione allo scopo già spiegato all’inizio. Dato atto che lo Statuto Comunale e il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale prevedono la possibilità di istituire con apposite delibere Commissioni non consiliari, per il rilascio di pareri/valutazioni di ordine tecnico-specialistico.” E data la rilevanza pubblica del progetto dell’HUB appare opportuno e doveroso, istituire una Commissione non consiliare, composta da professionisti esterni sul tipo della commissione del paesaggio e con compiti di consulenza e supporto tecnico nel coso della prossima Conferenza dei servizi decisoria del 29.11.2021. da sottoporre, preventivamente all’approvazione del Consiglio comunale

