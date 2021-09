Scafati. Illegittimo vendere Stadio e Palamangano?

Dubbi sulla legittimità dell’inserimento dello Stadio comunale e del Palamangano nel patrimonio disponibile dell’Ente. Nonostante attualmente le due strutture sportive non sono finite all’asta, restando fuori dal bando per l’alienazione già pubblicato a luglio e andato parzialmente deserto, restano dubbi sulla legittimità di averli inseriti nel piano delle alienazioni, allegato al bilancio preventivo votato ad aprile. A sollevare il punto di domanda però non è l’opposizione, che pure si era opposta alla loro alienazione, ma il consigliere di maggioranza, e Presidente della Commissione Bilancio, Nicola Cascone. “Ho convocato per giovedi (oggi, ndr) la riunione della commissione di garanzia con all’ordine del giorno la problematica evidenziata dal Consigliere Nicola Cascone, ovvero la dubbia legittimità dell’inclusione nel Piano di Alienazione degli immobili comunali dello Stadio e del Palamangano” la conferma del Presidente Michele Russo. “Ritengo che uno dei principi cardine dell’attività amministrativa sia anche l’autotutela ovvero la capacità dell’amministrazione di valutare procedure non corrette e porvi rimedio – aggiunge- Senza voler anticipare conclusioni, che saranno frutto dell’istruttoria della commissione, credo sia in assolutamente apprezzabile che anche da esponenti della maggioranza possano pervenire sollecitazioni ad approfondire atti per valutare l’operato degli organi e degli comunali. Del resto la commissione di garanzia non è un organo a servizio dell’opposizione ma di tutti nell’interesse dell’ente e dei cittadini”. A iscrivere per la prima volta nel patrimonio disponibile lo stadio “Giovanni Vitiello” e il Palamangano fu la commissione straordinaria nel 2018. Un movimento contabile che formalmente permette di “coprire” buchi in bilancio. il Palamangano è stato valutato 2,3 milioni di euro, lo Stadio Comunale in 4 milioni. Circa sette milioni di euro che Palazzo Mayer mai incasserà, non essendo volontà dell’amministrazione di venderli, come del resto aveva pubblicamente dichiarato il sindaco Cristoforo Salvati. “Gli impianti sono rimasti nell’elenco dei beni patrimoniali disponibili da dismettere, anche se nessuna delibera di Giunta ha mai previsto la vendita di detti beni – scrive nella sua nota indirizzata a Russo, Nicola Cascone – Chiedo di convocare la Commissione Garanzia al fine di stabilire la legittimità dell’inserimento dei due impianti sportivi nel patrimonio disponibile dell’ente, atteso che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell’art. 826 c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse proprio dell’intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo”. Appare inusuale che il Presidente della Commissione Bilancio, a bilancio già approvato (e da lui non votato, perché si astenne) sollevi dubbi di legittimità su atti che lui stesso, da consigliere di maggioranza, avrebbe dovuto politicamente sostenere.

Adriano Falanga