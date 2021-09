Nocera Inferiore. Ripartizione fondi Ipervigile: Saturno smentisce

Ernesto Saturno Presidente dei lavoratori della Ipervigile smentisce le voci di stampa “in merito alla ripartizione della curatela fallimentare” di 35mila euro sbloccati di recente.

Il chiarimento

Una nota stampa fa chiarezza sulla posizione dei lavoratori citati in articolo di un noto quotidiano: “Gli avvocati citati, nulla hanno fatto e tanto meno hanno presenziato nel corso degli anni le varie cause programmate al tribunale di Nocera Inferiore, di una società fallita e chiusa nel 2013, con il licenziamento di 257 dipendenti dell’istituto di vigilanza e altre 450 di società collegate. Tutta la vicenda viene seguita dal presidente dei lavoratori nominato dal tribunale e da tre consiglieri scelti dai lavoratori della ex società gestita dalla famiglia De Santis” si legge nella nota diffusa e sottoscritta dal Presidente dei lavoratori Ipervigile Ernesto Saturno affermando che le altre notizie riportate nell’articolo del quotidiano non avrebbero alcuno fondamento.

ReCro