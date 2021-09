Si mette alla guida di un go kart e muore.

Tragedia a Sarno. Muore per un malore improvviso mentre era alla guida di un go kart. Il fatto è accaduto ieri sera alle 22.30 circa sulla pista di go kart in via Sarno-Palma.

Dal circuito è subito arrivata richiesta al 118. Sul posto l’ambulanza di Poggiomarino che provato senza successo a rianimare il giovane.

La vittima un giovane 27enne di Saviano.