Scafati. Riorganizzata la macchina comunale, arriva la super segretaria

Ruota attorno alla figura della nuova segretaria comunale Paola Pucci, la riorganizzazione della macchina amministrativa comunale. Dopo l’ok dalla Prefettura alla nomina voluta da Cristoforo Salvati, la Pucci è entrata ufficialmente in servizio ieri mattina, prendendo parte alla conferenza stampa indetta per presentare le novità del riordino della macrostruttura, approvato in Giunta comunale. Sarà perno centrale di tutta l’organizzazione la Pucci, assumendo anche funzioni da dirigente. Creato un settore in staff da lei coordinato, in cui confluiranno le principali novità di questa risoluzione adottata dall’amministrazione Salvati. Sarà lei a coordinare il tavolo dei responsabili di Posizione Organizzativa. Un tavolo di monitoraggio che si riunirà con cadenza (si spera) settimanale, per il controllo costante dei nove settori. La stessa segretaria comunale coordinerà l’ufficio Legale, Contenzioso e Debiti fuori bilancio. Una scelta dettata dalle pressanti raccomandazioni del Collegio dei Revisori e della Corte dei Conti. In staff anche il nuovo Consorzio per le Politiche Sociali “Comunità Sensibile” e la futura gestione territoriale dell’area Pip. Assente il sindaco, in Regione Campania per un vertice organizzativo sui fondi europei, ad introdurre la conferenza la vicesindaco Serena Porpora. Con lei gli assessori Nunzia Di Lallo, Arcangelo Sicignano, Pasquale Vitiello, e i consiglieri comunali Ida Brancaccio e Giovanni Bottone. Non è una rivoluzione, ma una ridistribuzione funzionale degli uffici, come spiega la Di Lallo, assessore al Personale e Bilancio. “I settori restano nove, e sono stati riorganizzati per ottimizzare competenze ed esigenze, dei dirigenti e dei cittadini”. Snellire la burocrazia l’input, come ad esempio accorpare il Suap con i Tributi, e il Patrimonio con la Manutenzione. “Avremo così lo stesso responsabile per settori tra loro funzionali”. A fine anno Palazzo Mayer arriverà a contare meno di 100 dipendenti, circa il 30% di quello necessario. Una prospettiva che ha indotto l’amministrazione ad avvalersi di convenzioni con i dipendenti in pensione. “Siamo orgogliosi della risposta avuta, segno che gli ex dipendenti hanno fiducia nel nostro operato”. Al momento sono tre le convenzioni stipulate, Anna Sorrentino alla guida del neo Consorzio Comunità Sensibile, Ciro Mascolo al Verde Pubblico e l’ex ragioniere Francesco Martellaro di supporto per la situazione debitoria del disciolto Piano di Zona. “Siamo convinti che con tale organizzazione la macchina amministrativa sarà più efficiente e funzionale al perseguimento degli obiettivi che ci siamo posti, primi tra tutti la vendita delle farmacie, la definizione del contenzioso legale, la realizzazione dei progetti Pics”, le parole di Cristoforo Salvati. Non dovrebbero esserci grosse novità quanto alle future nomine dei capisettore, se non le “promozioni” di Daniela Faiella e di Carmela Pauciulo.

Adriano Falanga