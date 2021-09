VIDEO – Angri. Allagamenti; Ferraioli: “progettare una nuova rete fognaria”

Angri. Allagamenti; Ferraioli: “progettare una nuova rete fognaria”

Rete fognaria obsoleta incapace di reggere grandi masse di acqua ma anche diverse e mutate condizioni meteo e climatiche che si coniugano con altri fattori critici come lo sviluppo urbanistico esponenziale a cui è andato soggetta la città nell’ultimo mezzo secolo.

Fattori di rischio che vanno presi in considerazione anche per fare una valutazione complessiva dello stato degli allagamenti nella cittadina angrese sempre più frequente soggetta a inondazioni della sede stradale e dislivelli. Un fenomeno che avrebbe una sua spiegazione come afferma il sindaco di Angri l’ingegnere Cosimo Ferraioli.

Il servizio è di Aldo Severino