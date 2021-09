Angri. Sosta a pagamento “questione sociale”: Milo chiede chiarezza



















Persone non in grado di deambulare costrette a ricorrere al parcometro ma anche comuni cittadini alle prese con mancati pagamenti delle frazioni di sosta di ambigui parcometri. Non si allenta la tensione tra il nuovo gestore della sosta a pagamento “AngriPark” e la cittadinanza che chiede in massa soste a prezzi calmierati, magari con una adeguata revisione del frazionamento che manca del tutto in gran parte dei settori della città. Criticità alla quale avrebbero posto mano i tecnici del gestore dei parcheggi.













Una “questione sociale”

La sosta, in questi primi mesi di gestione, è comunque diventata una vera “questione sociale” che produce effetti indesiderati come la sosta selvaggia anche nelle curve e negli spazi sprovvisti di strisce blu, causa anche gli scarsi controlli sul territorio “per penuria di agenti di Polizia Locale”. Conseguenze prese in carico e non immaginate durante l’approvazione del discutibile piano sosta approvato in consiglio comunale con “mossa felina” a pochi giorni dalle elezioni di 2020. Oggi la questione è più che mai complessa e irrisolta ed è strettamente collegata anche al mancato avvio dei lavori di riqualificazione dell’area dell’ex scuola elementare di Via Cervinia presto diventata oggetto di attenzione anche dall’opposizione guidata dal consigliere comunale Alberto Milo e dal suo gruppo consiliare che ha aperto un fronte sulla vicenda e che presto potrebbe avere clamorosi sviluppi.

Albero Milo chiede chiarezza

“Ho l’opportunità di chiarire – dice Alberto Milo ad Agro24 – anche a nome del mio gruppo politico qual è la nostra posizione: noi riteniamo che le modalità adottate per trasferire al privato la gestione delle strisce blu abbiano molte similitudini con la questione pubblica illuminazione, pertanto la storia si ripete. Ovviamente noi siamo pronti a cambiare idea nel momento in cui ci dimostrino con i fatti che l’interesse pubblico della nostra comunità viene tutelato, al momento le circostanze ci dicono che il privato è subentrato nella gestione, incassa il ricavato e il cantiere è sempre fermo. Inoltre chiediamo all’amministrazione di sollecitare il gestore ad applicare quanto introdotto dal decreto infrastrutture, il quale prevede, per alcune circostanze, l’esenzione per i diversamente abili al pagamento della sosta”.

