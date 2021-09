Pompei. Affollamento e musica ad alto volume presso un lounge bar interviene la P.S.

Su segnalazione dei residenti disturbati dal rumore nelle ore notturne è intervenuta la Polizia di Stato presso un locale di Pompei, in via Lepanto, nei pressi del casello Pompei – Scafati dell’Autostrada Napoli Salerno. Erano intorno alle ore 23 e 30 quando gli uomini di Polizia hanno trovato alcune centinaia di persone fuori ad un bar lounge di via Lepanto, nell’area confinante co Scafati. Pare che fosse stata diffusa dentro e fuori il locale musica ad alto volume ma al momento dell’intervento i poliziotti si sono esclusivamente limitati ad ammonire i giovani ad evitare gli assembramenti pericolosi per il coronavirus ed a chiedere ai gestori del bar lounge di evitare la diffusione di musica ad alto volume nelle ore notturne. Al momento si sta valutando al comando di Polizia di Stato di via Sacra se procedere alla contestazione di sanzione. Certo che il fenomeno delle risse e della diffusione della musica ad alto volume che richiama folle di giovani della movida sta diventando ricorrente e pone il problema alla istituzioni (Amministrazione comunale, Forze di Polizia di Stato, Polizia Municipale e carabinieri) di trovare forme di repressione più energiche di un fenomeno che sta diventando ricorrente e non limitato esclusivamente al centro storico, come dimostra l’episodio di ieri notte.

Agro24Spot