Scafati. Allagamenti, due settimane di tempo per risolvere il problema

“Pronti ad un atto forte, se dovesse persistere il problema degli allagamenti. Non possiamo più subire le acque reflue dei paesi a monte della città, che il sistema fognario non riesce a contenere”. E per atto forte si intende una delibera di Consiglio Comunale che sia a corredo di una denuncia del Comune di Scafati per danni ambientali, economici e di immagine. L’ultimatum arriva dall’assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Vitiello, e segue al vertice che l’amministrazione comunale di Cristoforo Salvati ha tenuto lunedi scorso con i referenti di Regione Campania, Ente Idrico campano, Gori, Genio civile di Salerno e Consorzio di bonifica. “Non voglio più vedere strade invase dall’acqua, famiglie intrappolate nelle loro case e scantinati allagati – le parole del primo cittadino – ci hanno chiesto quindici giorni di tempo per cercare di approntare un piano di intervento da attuare nel più breve tempo possibile, che sia parzialmente risolutivo, nelle more del completamento dei lavori per la realizzazione della rete fognaria”. Sul tavolo la proposta elaborata dallo stesso Vitiello. Convogliare, in via provvisoria e nelle more del completamento della rete fognaria, la rete già installata dalla Iterga su via Passanti con un vecchio collettore sotterraneo in via Cesare Battisti, che sfocia direttamente nel fiume Sarno. “Le portate d’acqua che arrivano a monte del Canale Conte Sarno, non riescono ad essere recepite dalla nostra vecchia rete fognaria – spiega Vitiello – ragion per cui da via Passanti si riversa in strada, allagando la strada, la Circumvesuviana e attraverso via Cesare Battisti confluire nel Sarno inondando anche parzialmente Piazza Vittorio Veneto”. Al tavolo di lunedi l’amministrazione ha chiesto, considerato che la nuova rete fognaria in via Passanti è quasi del tutto completata, di collegare provvisoriamente tale rete con una vecchia condotta interrata che attraversa via Battisti. “Una soluzione semplice e immediatamente attuabile” spiega Vitiello. L’idea nasce quando, complice uno scavo in entrata di via Battisti, l’enorme massa d’acqua proveniente da via Passanti confluisce interamente in esso, senza allagarlo. Segno che quell’acqua è andata altrove. E’ qui che si scopre la vecchia condotta. Tempo due settimane per le opportune verifiche di fattibilità. “Il problema allagamenti riguarda tutta la città, e non solo via Passanti e via Battisti, come erroneamente riportato dall’Assessore: da via Oberdan a via Roma, da via Terze a Corso Trieste, fino al quartiere Cappelle, tutta la città subisce i disagi di un problema inconcepibile nel 2021” la replica del gruppo consiliare Insieme per Scafati. “Occorre ragionare in maniera seria e logica su tali temi, anche incalzando seriamente la Regione Campania, rimettendo insieme ex Grande Progetto Sarno e progetto della rete fognaria di Scafati e degli altri comuni limitrofi: senza dimenticare ad esempio di capire cosa occorre fare del canale Bottaro, prima dragato e ora abbandonato a se stesso. Ci auguriamo che il Sindaco relazioni nel prossimo Consiglio comunale”.

Adriano Falanga