Angri Città d’Arte. La Tiger Asd ha festeggiato 30 anni di attività.

Spettacolo sportivo per i 30 anni della palestra Tiger.

All’interno del cartellone della Pro Loco presente anche un evento sportivo, “Sport…RiparTiamo” ideato da Giuseppe Russo (Peppe Apache) titolare della palestra Tiger. I giardini di villa Doria hanno fatto da cornice allo spettacolo, organizzato in concomitanza dei festeggiamenti per i 30 anni dalla fondazione della sua palestra, punto di riferimento ad Angri, per tante generazioni di sportivi.

Giuseppe Russo premia i suoi atleti e maestri che si sono distinti a livello internazionale.

Sul palco il maestro e promoter Russo ha premiato, in segno di ringraziamento, i tanti atleti, allenatori, tecnici e collaboratori che in tutti questi anni hanno contribuito a portare alto il nome della palestra e di Angri in tutto il mondo. Infatti la Tiger , non solo è un punto di riferimento degli sport da combattimento nell’Agro Nocerino Sarnese dai tempi pioneristici della Fenasco/Federcombat/Cisco, ma ha conseguito anche numerosi riconoscimenti internazionali in diverse discipline.

Importanza dello sport.

La serata è stata arricchita dalla presenza di piccoli allievi e giovani ballerine accorsi insieme ai loro familiari per condividere il momento di festa. Si è sottolineato quanto sia salutare praticare sport già in tenera età, per un corretto sviluppo e benessere psicofisico, e quanto l’attività motoria rappresenti un importante mezzo di comunicazione e socializzazione per i bambini.

Esibizioni dei piccoli atleti.

Gli atleti in erba si sono esibiti sul tatami in varie discipline, entusiasmando genitori e pubblico con le loro performance.

Una famiglia di campioni.

Il momento più emozionante per Peppe è stato quando ha ringraziato la sua famiglia: la moglie Teresa che ha contribuito al raggiungimento di questi grandi traguardi e i suoi figli che seguono le orme del padre, regalando grandi soddisfazioni e importanti titoli. Basti solo pensare che Gabriel, il piccolo di casa, nonostante la giovanissima età è già campione d’Italia in ginnastica artistica. Un orgoglio per Angri.