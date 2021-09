Green pass: anche in provincia di Salerno obbligo per il lavoro

Anche in Provincia di Salerno sarà obbligatorio il green pass dal 15 ottobre fino alla fine dell’emergenza della pandemia per andare a lavorare nelle aziende. Sarà dunque indispensabile certificare una copertura vaccinale di almeno una o due dosi, secondo la profilassi, oppure i tamponi frequenti per i lavoratori che per varie motivazioni non hanno ancora la copertura vaccinale. “È un provvedimento che non può far piacere – dice Antonio Ferraioli presidente di Confindustria Salerno al quotidiano “Il Mattino” – perché è importante avere sotto controllo la situazione sanitaria, anche all’interno delle aziende e dei centri produttivi. Così si stabilizza l’economia e si può continuare quel percorso di ripresa che stiamo già registrando negli ultimi mesi alla base di ogni possibile programma di sviluppo deve esserci il controllo della pandemia, altrimenti non si uscirà mai dall’emergenza e non si potrà pensare alle programmazioni ad esempio, dei fondi del PNRR o alla sburocratizza azione del paese”.













Lo smart working

Lo stesso Antonio Ferraioli sempre dalle colonne del quotidiano ha affermato di “essere favorevole alla gradualità e alla gratuità del tampone per i lavoratori che per motivi di salute, non possono vaccinarsi”. Un primo deciso passo verso la sicurezza sanitaria. Intanto, da uno studio effettuato dalla Camera di Commercio di Salerno, rispetto all’analisi dei dati del bollettino Excelsior di Unioncamere viene accertato che in provincia di Salerno il 38% dei lavoratori ha spostato il proprio ufficio in casa per il lavoro in smart working. Tra il 2015 e il 2019 la media stabile dei lavoratori che usufruivano dello smart working era del 17% circa, dipendenti che per varie motivazioni avevano la possibilità o la facoltà di non andare in ufficio per svolgere il proprio lavoro. Con la diffusione del COVID in pratica c’è stato il raddoppio delle cifre.

