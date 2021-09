Napoli. Miracolo di San Gennaro: segnale importante per comunità

S.Gennaro: Battaglia, dono e segnale importante per comunità. Arcivescovo, intercessione del Santo per innamorarci della vita

Si è ripetuto a Napoli il prodigio del ‘miracolo’ di San Gennaro. L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10 in Duomo. “Il sangue si e’ sciolto” ha annunciato ai fedeli l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia. L’annuncio è stato accolto dall’applauso dei fedeli. In virtù delle norme anti COVID sono stati ammessi 450 fedeli mentre 200 sul sagrato. Il ripetersi del ‘miracolo’ è letto come un buon auspicio per Napoli e la Campania. Il miracolo avviene tre volte l’anno: il 19 settembre, nel giorno di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre.

Battaglia: “intercessione del Santo per innamorarci della vita”

“Ringraziamo il Signore per questo dono, per questo segno cosi’ importante per la nostra comunità”. Ha detto monsignor Domenico Battaglia, rivolgendosi ai fedeli in Duomo. “È bello ritrovarsi attorno a questo altare per celebrare l’Eucarestia della vita – ha aggiunto – per chiedere l’intercessione di San Gennaro perché possiamo sempre di più innamorarci della vita e del Vangelo. Non sempre ci riusciamo perché la vita è segnata da debolezze e fragilità”.

