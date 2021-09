Salerno: droga ed esplosivi in casa, arrestati 2 fratelli

Un “bazar dell’illegalità” è stato scoperto dai Carabinieri all’interno di un’abitazione a Salerno, nel quartiere Mercatello. I militari hanno arrestato due fratelli, di 39 e 36 anni. L’abitazione si trova ad appena 500 metri dal Comando provinciale, in un contesto di condomini densamente popolati. I Carabinieri della stazione Salerno Mercatello, assieme alla sezione Radiomobile e con il supporto di due cani antidroga e anti esplosivi, hanno scoperto all’interno dell’abitazione 7 panetti di hashish per oltre mezzo chilo, vari pezzetti della stessa droga per altri 30 grammi, bilancino e 82 ordigni pirico – esplosivi artigianali per oltre 3,5 kg di peso. In una cassapanca sono stati trovati altri 20 grammi di hashish. I due fratelli hanno tentato invano di disfarsi di una cassaforte lanciandola dal balcone, venendo però bloccati dai militari: all’interno erano conservati 53 panetti di hashish per circa 5,2 kg, oltre a 325 grammi di cocaina all’interno di involucri termosaldati.

Nell’abitazione è stata trovata un’ulteriore cassaforte nascosta in una busta della spesa collocata all’interno della lavatrice del bagno di servizio; la cassaforte, aperta dai fratelli come la precedente, ha rivelato un contenuto di circa 120mila euro in contanti. All’interno del bagno padronale erano conservati materiale per taglio e confezionamento dello stupefacente, fra cui un centinaio di bustine con chiusura a pressione. Un sequestro per complessivi quasi 6 kg di hashish, oltre 300 di cocaina, 3,5 kg di materiale esplodente e circa 120mila euro in contanti. E stato subito richiesto l’intervento degli Artificieri Antisabotaggio del Comando provinciale Carabinieri di SALERNO per la messa in sicurezza dell’esplosivo, che sarà successivamente campionato e analizzato. I due fratelli sono stati portati in carcere.

Adnkronos