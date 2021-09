VIDEO – Pagani. L’asilo nido dedicato a Felicetta Confessore

Pagani. L’asilo nido dedicato a Felicetta Confessore

Con un caldo abbraccio la città di Pagani inaugura il nuovo asilo nido comunale intitolato a Felicetta Confessore dopo il plebiscito della cittadinanza. Si è tenuto ieri mattina il taglio del nastro dell’unico asilo nido comunale della città paganese, con un progetto che è stato completato grazie a un forte aiuto del coordinamento di zona S01_3 e dell’azienda consortile “Agro Solidale”. Presenti all’inaugurazione il Sindaco Lello de Prisco e la vicesindaco Valentina Oliva, oltre che il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese e la famiglia Confessore, abbracciata dal calore di tante persone accorse all’evento.



















Un asilo nido atteso anni

“Era da anni che Pagani aspettava l’asilo nido comunale, non rappresenta una vittoria dell’amministrazione, ma un inizio che ha voluto tutta la città, da chi c’era prima di me e chi c’è ora. Un ringraziamento speciale va ad Agro solidale, che ci ha aiutato nel reperire un finanziamento che è stato preso per i capelli” sono le parole del Sindaco di Pagani Lello De Prisco, che non nasconde l’emozione del momento:” E’ il primo nastro che taglio, per l’asilo nido è un onore, e il nome di Felicetta non è indicazione politica, ma scelta popolare della cittadinanza che porta nel nome il ricordo della Maestra Confessore”.



























Guarda anche VIDEO – Pagani. Presentato Mario Carpentieri amministratore unico della SAM

Chi era Felicetta Confessore

Felicetta Confessore, prima consigliere comunale donna del Comune di Pagani, maestra, educatrice e persona volta alla cultura e alle battaglie del territorio, è stato infatti il nome scelto con un vero e proprio plebiscito dalla cittadinanza che ne ricorda il ruolo fondamentale nella storia della città. E alle parole di Lucia, sorella di Felicetta, tutta la platea si scioglie: “Era una persona splendida, una persona gentile pronta ad accogliere le tue ragioni, era tenace e voleva convincere con il sorriso. Nella scuola ha dimostrato tutta la sua passione e la sua attività civica, è stata prima di tutto un’educatrice, insegnava e imparava da chi si relazionava.”

Servizio di Alfonso Romano