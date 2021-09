VIDEO – Pompei. In passerella lo stile “urban” di AM Luxury

Pompei. Grande entusiasmo in Piazza Schettini per la passerella dei giovani firmati AM Luxury una griffe particolare













Pompei. In passerella lo stile “urban” di AM Luxury

L’outfit firmato AM Luxury in passerella a Pompei. Grande entusiasmo in Piazza Schettini per la passerella dei giovani firmati AM Luxury una griffe particolare che si contraddistingue per la sua esclusività, la ricercatezza e soprattutto per la sua vivacità cromatica.

Il giovane metropolitano

Il giovane metropolitano di AM Luxury affronta la giornata con la verve di questo marchio particolare e i gli esclusivi tessuti tech capaci di brillare e contraddistinguersi anche nelle serate in chiaro scuro dei locali o sotto i riflettori degli eventi. Outfit messi in risalto anche sotto i riflettori del defilé di moda della stilista Francesca Anastasi Sublime.

I due stilisti salernitani: Amedeo e Maria promotori del marchio AM Luxury, sono sempre alla continua ricerca di nuove e originali proposte sono stati premiati, per l’occasione, dalla giornalista di Sky Barbara Castellani.

Il servizio è di Tiziana Zurro

