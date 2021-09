Angri. Movida: la nota del gruppo Milo e De Simone

Angri. Movida nel centro storico la posizione di una parte delle opposizioni viene ribadita in una nota stampa.

“I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza, con la presente nota, in merito alla questione affrontata nello scorso consiglio comunale sulla problematica della movida nel centro storico, e in particolare in via di mezzo, tengono a chiarire la propria posizione già espressa nel corso della seduta. Pertanto si intende ribadire che nella dichiarazione di voto i sottoscritti consiglieri hanno condizionato il proprio voto favorevole alla tutela in modo pieno ed esaustivo degli interessi di ambedue le platee di cittadini, ribadendo che il voto favorevole alla mozione rappresenta soltanto la volontà di voler partecipare alla risoluzione della problematica”.

Per una scelta più ampiamente condivisa

“Con la presente nota si vuole, dunque, esortare il sindaco, l’amministrazione e quei consiglieri che hanno presentato la mozione affinché qualsiasi provvedimento venga prodotto sia diretto alla tutela e agli interessi dei cittadini coinvolti. Nel caso in cui vi siano scelte che non soddisfino le esigenze dei commercianti e/o dei residenti, le stesse non saranno mai condivise da noi consiglieri appartenenti al gruppo della reale opposizione” conclude la nota firmata dai consiglieri comunali Caterina Barba, Marco De Simone, Giuseppe Del Sorbo (’71), Pasquale Mauri, Alberto Milo e Annamaria Russo.