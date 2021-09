Pompei. Protagonismo dei giovani nella raccolta delle firme per referendum sull’eutanasia

Domenica mattina si è conclusa la raccolta firme per il “Referendum Eutanasia Legale” gli stand, tre presso la sede del Forum dei giovani e due in Piazza Bartolo Longo, organizzati da Italia Viva, Forum dei Giovani e Giovani Democratici. Sono state raccolte 250 firme non sono poche ma non sono neanche un numero eccezionale.” Riguardo al tema dell’eutanasia c’è molta disinformazione” Fanno sapere i giovani del forum di Pompei, i G.D. e quelli di Italia Viva che hanno manifestato apertamente il proposito di impegnarsi attivamente nel dibattito riguardante l’introduzione o meno di questo Istituto giuridico nel nostro Paese. I promotori della raccolta di firme per l’introduzione dell’eutanasia legale in Italia fanno sapere che tra le 250 firme raccolte a Pompei prevalgono quelle dei giovani e commentano:” Il risultato raggiunto, oltre ad essere indice di un grande impegno civile, evidenzia la riscoperta passione dei giovani per la politica”. L’argomento è stato oggetto di comunicati con ringraziamenti alle persone che hanno aderito alla raccolta firme e gli attivisti che hanno operato a Pompei, tra i quali il Presidente del Forum dei Giovani di Pompei Federico Santilli ed il Delegato all’Assemblea Regionale dei Giovani Democratici Luigi Colletto e Salvatore Caccuri (prima presidente del Forum dei giovani ed attualmente consigliere comunale di Pompei per Italia Viva. <>. Ha dichiarato Luigi Colletto -Delegato all’Assemblea Regionale dei Giovani Democratici mentre Federico Santilli (presidente del Forum di Giovani ha osservato. “ Grazie alle persone che hanno aderito all’iniziativa della raccolta di firme portata avanti con Italia Viva e Giovani Democratici e grazie soprattutto ai ragazzi del territorio che hanno risposto positivamente. Era doveroso porre all’attenzione dei pompeiani una tematica cosi importante e dar loro la possibilità di esprimersi. Questa iniziativa ha rappresentato solo il primo passo verso il Referendum, che speriamo si possa tenere il prima possibile.”

Agro24Spot