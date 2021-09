Scafati. Martedì 21 Settembre è il giorno della festa di fine estate del Fondo Agricolo Nicola Nappo

Sarà domani martedì 21 Settembre la festa di fine estate organizzata dagli attivisti del Fondo Agricolo Nicola Nappo, il bene confiscato al clan Galasso in Via Nuova San Marzano. L’iniziativa nasce dalla comunità degli ortolani presenti nel fondo e dai ragazzi e le ragazze del circolo culturale Arci Cortocircuito, che chiudono con una festa le attività agricole ma anche sociali che si sono svolte durante l’estate. Grandi successi sono stati infatti il fresco raccolto presentato alla cittadinanza e la ricca raccolta di pomodorini di San Marzano, ma anche i momenti culturali presentati nell’area di 12 ettari, con assemblee, lo svolgimento dei campi di Libera locali e di diversi concerti con l’esibizione di giovani artisti locali. Domani sera gli attivisti apriranno al pubblico i loro orti e i loro progetti, con anche l’intervento musicale del gruppo “Paranza D’o Lione”, che con balli e canti popolari allieterà il momento.

“Siamo contenti di aver costruito insieme alla comunità degli ortolani e al Cortocircuito un’estate piena di vita, e questa festa è per tutta la città. Vogliamo che i visitatori si sentano a proprio agio e scoprano le mille funzionalità di un bene confiscato alle camorre.” Sono le parole di Nunzio Grimaldi, uno degli attivisti del FANN, che esulta per il presente ma mostra ovvia preoccupazione per il futuro: ”Siamo consapevoli che il prossimo inverno sarà estremamente difficile, visto il problema allagamenti di Via Nuova San Marzano e l’annoso problema delle casette, che non possiamo ristrutturare per dargli nuove funzioni per via di una negligenza dell’amministrazione che continua da anni. Nonostante ciò vogliamo rilanciare le nostre attività organizzando nell’imminente futuro una scuola di tammorra locale curata dal gruppo Paranza D’o Lione, con l’obiettivo di costruire un vero e proprio festival per il prossimo anno.”