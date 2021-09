VIDEO – Scafati. Russo segnala la discarica di contrada Cappelle

Scafati. Russo segnala la discarica di contrada Cappelle

Contrada Cappelle lungo la Via Scafati. Il putrido canale San Tommaso taglia in due la zona con il centro cittadino. L’area è dotata anche di un parco urbano e di un ampio spazio incontrollato oggi diventato meta di conferimenti di rifiuti speciali e ingombranti, altra grave minaccia per la salute dei cittadini scafatesi come sottolinea il consigliere comunale di “Insieme per Scafati” Michele Russo.















I possibili deterrenti

Non solo videosorveglianza come deterrente alla crescita della discarica ma anche azioni di contenimento come ad esempio l’interdizione della zona da mettere possibilmente in sicurezza.



















L’altra seria minaccia per ambiente e cittadini è rappresentata dal corso d’acqua del Canale San Tommaso che nella zona rende l’aria irrespirabile e Russo auspica un risanamento ambientale.

Il servizio è di Tiziana Zurro