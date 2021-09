Pagani. Ripartono i lavori di riqualificazione in via De Gasperi

Dopo un preciso lavoro di concertazione con la Regione Campania, ripartiranno giovedì 23 settembre i lavori di riqualificazione del manto stradale di via De Gasperi a Pagani, nel tratto al confine con Sant’Egidio del Monte Albino.

Si informa la cittadinanza che al fine di facilitare i lavori sarà istituito in strada un senso unico alternato nel tratto compreso tra l’incrocio di via Traversa Taurano e via Leopardi dal prossimo 23 settembre e per l’intera durata dei lavori.

Raccomandiamo il massimo rispetto della segnaletica che sarà installata nella giornata di domani, sicuri che la ripartenza dei lavori che prevederanno il restyling completo di strade e marciapiedi di via De Gasperi, via Mangioni, via Nazionale, via Sant’Anna e traversa San Rocco rappresenterà per la cittadinanza motivo di soddisfazione, visti i tanti disagi causati a pedoni e automobilisti dal manto stradale divelto negli ultimi anni.

Nota stampa