Pompei. Riprendono lunedì 27 settembre i lavori pubblici a via Lepanto

Si sono fermati per una settimana i lavori a via Lepanto e già ci mancano. Oramai (a ragione o a torto) l’attenzione dell’opinione pubblica pompeiana è incentrata quotidianamente su ogni particolare adempimento che riguarda i lavori edili in corso in una delle strade più centrali di Pompei. Cosa che va a merito e (nello stesso tempo) a demerito della politica perché se da un versante risulta catalizzata l’attenzione pubblica su un argomento fondamentale per il futuro della comunità residente bisogna tenere anche in conto la monotonia che comporta nel tornare sempre sul medesimo argomento. Tornando, quindi, alla sospensione di lavori a via Lepanto (mentre dovrebbero essere ripresi dopo una sosta forzata in via Crapolla prima) appare evidente il motivo della pausa, dovuto all’evento di “Street Art” del prossimo week end nel centro storico di Pompei, suscitando la mobilitazione della gente (specialmente i giovani e gli amanti dell’Arte). In sostanza l’amministrazione comunale di Pompei riguardo la chiusura dei lavori pubblici di una dorsale fondamentale per il traffico cittadino e nei collegamenti con il comprensorio nocerino-sarnese non ha potuto non tener conto che tra la fine di settembre e il mese di ottobre sono previsti periodi importanti di svago sia per la popolazione locale che per il movimento turistico civile e religioso. Basta fare l’esempio di tre eventi fondamentali, vale a dire appunto lo Street Art Festival oltre alla festa della città (con il premio Maiuri) e soprattutto l’evento mariano di ottobre. Vale a dire la recita pubblica della Supplica in piazza Bartolo Longo, appuntamento religioso fondamentale nella manifestazione di fede delle famiglie cattoliche (prevalentemente meridionali) che a partire da quella data in poi (e per tutto il mese) arrivano in pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Rosario. In conclusione il cronoprogramma della ditta che ha l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di via Lepanto anche se prevede la ripartenza (con il secondo lotto) lunedì 27 da piazza Bartolo Longo, operando su un lato alla volta per consentire il transito delle auto ma dovrà cercare di volta in volta opportune soluzioni allo scopo di non ostacolarne l’attività turistica, considerato che nel mese di ottobre 2021 si prevedono ancora buoni affari.

