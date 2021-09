Pro Loco Angri. “La Festa del Pomod’Oro” – Premio alle eccellenze del territorio.

Tradizione e innovazione.

Ritorna, rivisitata e rivoluzionata, la Sagra del Pomodoro che per alcuni anni, in passato, è stata realizzata dalla Pro Loco Angri grazie al presidente Giuseppe Abate. Al passaggio di testimone, il nuovo presidente, Aldo Severino, ha posto tra le sue priorità quella di riportare in auge una manifestazione che racchiude in se diversi valori ed è fortemente legata al territorio e ai suoi abitanti.

Festa del Pomod’Oro: una nuova veste.

La parola d’ordine è, partendo dalla tradizione, innovare; e il primo cambiamento è già nella denominazione che passa da quella di Sagra a Festa del Pomod’Oro. Non si articola quindi più in una fiera con somministrazione temporanea di alimenti e bevande; ma assume una veste completamente nuova volta a valorizzare il comparto del prodotto tipico per eccellenza dell’Agro nocerino sarnese, l’ortaggio del territorio: il pomodoro.

Promozione della filiera del pomodoro.

Insieme al pomodoro si intende contribuire alla promozione e qualificazione di tutta la filiera attraverso il coinvolgimento dell’Anicav, dell’Ordine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio, della Stazione Sperimentale per l’Industria delle conserve alimentari, della Confindustria provinciale di Salerno e di numerose aziende della trasformazione del pomodoro del territorio che hanno creduto nell’importanza di questo progetto di respiro regionale, e che saranno presenti con stand espositivi.

Stand espositivi delle aziende con QR code.

Ciò consentirà ai visitatori di conoscere la storia e la qualità della loro produzione attraverso l’innovativo sistema del QR code. Basterà inquadrare col proprio smartphone il codice a barre per entrare virtualmente nell’azienda e reperire tutte le informazioni che valorizzano le nostre industrie conserviere. Il tutto sarà arricchito da convegni, focus, showcooking, master class con chef stellati e personaggi illustri.

Programma.

La “Festa del Pomod’Oro” si svolgerà nei giorni 23, 24, 25 e 26 settembre, proprio nel periodo più impegnato per tutto il comparto con una valenza, quindi, molto significativa per l’intero territorio. L’iniziativa si prefigge, attraverso tutte le varie fasi in cui si articola, di contribuire allo sviluppo sociale e culturale della collettività, sia attraverso il coinvolgimento dei cittadini, sia attraverso un attento studio e approfondimento delle tematiche e problematiche collegate alla produzione, diffusione, commercializzazione del pomodoro italiano.

Conferenza stampa con la madrina Veronica Maya e Giovanni De Angelis direttore Anicav.

Molte le novità svelate dal presidente Pro Loco, Aldo Severino, nella conferenza stampa del 22 settembre, tenutasi presso la piazzetta del Cafè Ribò, alla presenza di Giovanni De Angelis Direttore Anicav e con la partecipazione eccezionale della madrina della Festa del Pomod’Oro, Veronica Maya, presentatrice Rai.

Convegni e focus.

La manifestazione, nei giorni 23 e 24 si articola in convegni e focus i quali daranno diritto anche a crediti formativi per i tecnologi alimentari, e che vedranno ospiti e relatori illustri.

Coinvolgimento delle istituzioni e di presidenti industriali.

Michele Strianese Presidente della Provincia di Salerno, Cosimo Ferraioli Sindaco di Angri, Antonio Ferraioli Presidente Confindustria Salerno, Lino Cutolo Presidente del Comitato Promotore Igp – pomodoro pelato Napoli, Rosanna Sellitto Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Anicav, Fiamma Spena Commissario Straordinario S.S.I.C.A, Tiziano Baggio Direttore S.S.I.C.A, Gaetano Torrente Presidente della sezione Filiera Alimentare dell’Unione Industriali di Napoli, Guglielmo Vaccaro Presidente OI Pomodoro da Industria Bacino Centro Sud, Manuela Russo Vicepresidente Ordine Tecnologi Alimentari Campania e Lazio, Giampiero Manfuso Presidente del Consorzio di Tutela del pomodoro San Marzano dell’Agro nocerino sarnese e a moderare Giuseppe De Caro giornalista RAI Tgr Campania.

Showcooking con lo chef stellato Giovanni De Vivo.

Il giorno 25 sarà invece dedicato a showcooking e master class in Villa Doria con la presenza dell’Executive Chef Giovanni De Vivo.

Premio Pomod’Oro.

Il Clou della manifestazione si avrà il giorno 26, quando sarà consegnato il Premio Pomod’Oro ad eccellenze del territorio che si sono distinte in diversi settori, da quello industriale a quello giornalistico, musicale e cinematografico. Tutte ricchezze che grazie alla loro professionalità, valorizzano la Campania e ci rendono orgogliosi.

Giornalisti Rai, attori, cantanti e tanti altri.

Salvatore Biazzo giornalista Rai, Gigi Marzullo giornalista e conduttore Rai , Giuseppe de Caro giornalista RAI tg3 Campania, Mimmo Ruggiero attore, Alfio Lombardi cantante, Mimmo Foresta imitatore showman , Pietro Barbella musicista-cantante premiato insieme al suo gruppo “I Santo California”, il fenomeno web Matt il Biondo, Gerardo Amarante cultore della musica e delle canzoni contadine e un premio speciale alla memoria del Maestro Alfonso Pepe.

Veronica Maya ambasciatrice del Premio Pomod’Oro.

A premiare saranno, oltre l’ambasciatrice Veronica Maya, numerose personalità.

Importanti patrocini morali.

Una manifestazione che, per l’importanza della tematica, ha ottenuto i patrocini morali di: Comune di Angri, Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, Regione Campania, Scabec, Combeca, Anicav, Confindustria provinciale Salerno, Camera Commercio Salerno, Confesercenti provinciale Salerno, Enac.

Tutta la popolazione è invitata.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare all’evento che è con ingresso gratuito previa esibizione di Green Pass e posti a sedere nei limiti della normativa anti-Covid.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a prolocoangri.sa@gmail.com o telefonare alla segreteria 3387665800