Scafati. Il Liceo Caccioppoli perde la succursale: è un pericolo ambientale

La scuola ai tempi di Covid-19, per via delle nuove igienico sanitarie, ha sicuramente bisogno per una migliore riorganizzazione di spazi fruibili e salubri. Ma a Scafati il Liceo perde la succursale per incompatibilità ambientale. Una preoccupazione che dura da tempo, e che diventa realtà nel momento di massimo bisogno di aule per evitare il sovraffollamento delle strutture scolastiche. È la triste notizia che viene dal Liceo Renato Caccioppoli di Scafati, il centro superiore della città che offre quattro indirizzi e che contiene all’incirca 1500 studenti divisi storicamente in due plessi, la sede centrale in via Domenico Velleca e nella succursale di Via Sant’Antonio Abate. È stato comunicato lo scorsso 7 Settembre dall’ufficio scuola della Provincia di Salerno alla dirigenza scolastica come le circa 12 aule della succursale non siano più di disponibilità del Liceo per via di una situazione igienico-ambientale non conforme ad un regolare svolgimento delle lezioni. Gli studenti e non solo avevano denunciato la situazione da molto tempo prima dell’arrivo del Covid-19, dato che tale stabile era utilizzato circa 5 mesi l’anno come luogo di fabbricazione conserviera, e da anni richiedono una nuova sede che sia di soluzione prima che fosse troppo tardi. Il momento è però arrivato, e nessuna alternativa è stata presentata.

La storia surreale del sovraffollamento del Liceo Renato Caccioppoli continua inesorabile dal 2015, e da parte della Provincia di Salerno nonostante qualche timido impegno non viene proposta ancora nessuna soluzione per risolvere il grave problema di edilizia scolastica sul territorio. L’unica idea forte presentata in più di 5 anni ha riguardato una possibilità di recupero della vecchia sede del Liceo Caccioppoli in Via Martiri D’Ungheria, ma il tutto andò prematuramente in fumo per problemi legati alla funzione dei diversi piani della struttura, che era stata adibita nel frattempo come luogo di uffici. “Per ora né l’amministrazione comunale né l’istituzione provinciale, investite del problema, hanno offerto un aiuto concreto.” scrivono in una nota i componenti della comunità scolastica del Liceo, formata dalla dirigenza, docenti e studenti, nella quale spiegano anche le mosse adoperate per evitare un pericolosissimo blocco della didattica:” La dirigenza scolastica, unitamente al collegio dei docenti e al consiglio d’istituto ha operato al meglio per garantire la ripresa delle attività anche per gli allievi del Liceo di Scafati con una determina di rotazione delle classi nelle aule, ingressi con orari scaglionati e con una organizzazione del tempo scuola che preveda l’introduzione della sesta ora di lezione per tutti gli indirizzi.”.

La notizia della perdita della succursale del Liceo Renato Caccioppoli ha scatenato il dibattito pubblico tra responsabilità e previsioni sentenziate diversi anni fa. La notizia della chiusura è stata accolta con forte critica dalle parti sociali e politiche della città, che già da anni condannano le situazioni precarie a livello igienico sanitario e chiedono maggiori spazi di edilizia scolastica. “Un fulmine a ciel sereno, arrivato a ridosso dell’inizio di questo anno che si preannuncia disastroso per la nostra città e per il nostro Liceo.” Sono le parole di Donato Langone, segretario dei giovani di Scafati Arancione , che denuncia lo stallo politico che danni vige sulla questione, tanto chiacchierata ma rimasta senza soluzione:” Sono anni che ci battiamo per trovare soluzioni concrete, sostenibili e percorribili: il riutilizzo della struttura in via martiri d’Ungheria; la ricerca, mediante manifestazione di interesse, di strutture idonee e consone ad un luogo di formazione; l’utilizzo della pista ciclabile dello stadio per le attività motorie visto il mancato utilizzo della palestra, ecc. Per quanto la responsabilità non ricada direttamente sul Sindaco, in quanto la competenza della gestione del Liceo di Scafati resta provinciale, chiediamo al Primo Cittadino di intervenire immediatamente ed aprire un dialogo costruttivo con la Provincia di Salerno, facendosi promotore di una soluzione per la risoluzione della vicenda.”.

Il tema della sostituzione della succursale è divampato più che mai, dopo diverse idee che vedevano nella restaurazione del vecchio Liceo in Via Martiri D’Ungheria o dell’utilizzo di un luogo privato soluzioni mai concretizzate. Gli attacchi alla provincia così si moltiplicano: “Ancora una volta ci ritroviamo a denunciare i disagi che gli studenti e docenti del liceo di Scafati devono subire per la mancanza, di interesse da parte della Provincia ed in parte di questa amministrazione.” Sono le parole del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Giuseppe Sarconio, che riprende i ruoli degli enti istituzionali locali:“L’urgenza ad intervenire deve essere immediata e l’assessore alla pubblica istruzione deve farsi carico di interfacciarsi con la Provincia per ovviare finalmente a questa annosa questione per permettere a studenti e dicendo di frequentare a pieno l’anno scolastico.” A scagliare pietre al peccatore sono anche membri della maggioranza comunale, con l’intervento del consigliere di Fratelli d’Italia Camillo Auricchio, che afferma:” È mortificante per i giovani studenti vivere una scuola con doppi turni e organizzazione di emergenza. Da padre non posso che sentire e denunciare il grave disagio che si sta consumando. La Provincia di Salerno è la prima responsabile di tale disastro e deve assolutamente dare soluzioni o almeno mettersi a completa disposizione per la ricerca di essi. Il Liceo Renato Caccioppoli rappresenta un polo culturale con i suoi indirizzi ma non può continuare a vivere di insufficienze strutturali come la succursale o la Palestra.”