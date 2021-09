Nocera Inferiore. Da sabato parte il tour dell’isola ecologica mobile

Durante il tour dell’ isola ecologica sarà possibile conferire in loco piccoli Raee (computer, tastiere, monitor, piccoli elettrodomestici etc), indumenti (abiti, scarpe, borse, etc) ed oli esausti vegetali.

Il servizio Ambiente ed Ecologia del Comune di Nocera Inferiore, in collaborazione con l’ assessorato all’ Ambiente e all’ Ecologia, ha organizzato un tour mobile dell’ isola ecologica in diverse zone della città per informare sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

Il primo appuntamento a cui la cittadinanza è invitata a partecipare è fissato per sabato 25 Settembre, dalle ore 9 .00 alle ore 13.00 in via Fedele -Chiesa San Giuseppe. I successivi appuntamenti sono in programma, nella stessa fascia oraria, anche per Sabato 9 Ottobre in piazza Cicalesi e per sabato 23 Ottobre in piazza Padre Gugliemo Salierno nel rione Arenula. Infine, l’ ultimo appuntamento dell’ isola ecologica mobile è in calendario per sabato 6 Novembre presso via S. Prisco Palumbo – area Padre Pio.

Sarà possibile ,inoltre, se muniti di tessera sanitaria ritirare gratuitamente il kit per la raccolta differenziata e ricevere materiale informativo.

L’ assessora al ramo, Nicoletta Fasanino, ha aggiunto: “Il tour è un’occasione per incontrare i cittadini e parlare a tu per tu delle buone pratiche indispensabili per migliorare la qualità dell’ambiente nella nostra città a partire proprio dalla gestione dei rifiuti. Un oggetto avviato a riciclo è una risorsa, se abbandonato diventa un problema ed un costo. Scegliamo la strada della sostenibilità”.

Il sindaco Manlio Torquato dichiara: “La sensibilizzazione alla tematica ambientale è decisiva per vivere in una città pulita e decorosa. Promuovere e partecipare a questo tipo di iniziative ci rende cittadini migliori e con rinnovata coscienza civica”.