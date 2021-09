NocerArt Castle Park: Rimandato a fine ottobre l’evento con Maurizio De Giovanni

Lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni non sarà più a Nocera Inferiore il giorno 24 Settembre 2021 ma il talk show è stato spostato al teatro Diana per il giorno Sabato 30 Ottobre 2021 con orario in via di definizione. Il pluripremiato De Giovanni tiene molto all’incontro con la città di Nocera Inferiore ed a tal proposito ha realizzato un video dove rimanda all’appuntamento di fine Ottobre. Per i suoi ultimi ed ulteriori successi sarà coinvolto in una serie di impegni, non previsti, ma che per clausola contrattuale hanno priorità sui live, con alcuni media nazionali ( TV, RADIO, WEB).restano confermate tutte le prenotazioni effettuate e con lo spostamento al teatro Diana ( incremento di posti) si includeranno anche le mail di prenotazione giunte oltre il 12 Settembre 2021 (ore 19:30) sempre in ordine cronologico di ricezione e fino ad esaurimento posti. Questo appuntamento è sempre soggetto alle condizioni di emergenza Covid-19 sia per le regole di accesso e fruizione sia per eventuali altre variazioni.

Intanto dopo il successo degli spettacoli dello scorso week end concluso con il talk show con il neo Nastro D’Argento per le serie Tv Massimiliano Gallo, la città di Nocera Inferiore si appresta ad ospitare lo spettacolo di Simone Schettino previsto questo Giovedi 23 Settembre Piazzetta Casale Nuovo e quello del direttore artistico Angelo Di Gennaro ( Sabato 25 Settembre, Fosso Imperatore).