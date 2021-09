Pompei. All’opera gli artisti di strada del primo Street Art Festival

La città di Pompei si è risvegliata oggi già con gli artisti di strada provenienti da tutto il mondo intenti a riprodurre sui muri della Pompei Moderna le suggestioni archeologiche della città Antica riprodotte in un linguaggio popolare e democratico che declina per le strade suggestioni contemporanee con la tecnica dell’affresco che lo stile fluido del fumetto e dall’arte pubblicitaria si consolida nelle forme più coinvolgenti perché l’arte di strada mette al centro dell’interesse pubblico un tema sociale che incuriosisce e appassiona o il mito di un personaggio carismatico. L’antica Pompei deve alla cultura di lasciare sui muri messaggi d’Arte (con gli affreschi delle più celebrate domus) e la cronaca elettorale e sociale (attraverso i graffiti) gran parte della sua storica grandezza. La prima edizione di “Pompei Street Festival” in programma il 24, 25 e 26 settembre 2021 proseguirà (insieme ad altre produzioni successive) una nobile tradizione che potrebbe avviare un percorso virtuoso che mette insieme innovazione del linguaggio artistico, al valore sociale della sua condivisione dando luogo alla mobilitazione dei talenti che lasciano attestati d’arte lungo il loro percorso. I protagonisti sono soprattutto giovani ma intorno a loro si creano movimenti che si segnalano per le loro tematiche di alto profilo come il risparmio energetico, la sensibilità ecologica, l’alimentazione biologica e l’industria eco-sostenibile. La direttrice del settore artistico dello Street Art Festival, Chiara canali, ci ha illustrato un programma ambizioso che metterà a diretto contatto produttori e fruitori della Street Art a Pompei allo scopo di dialogare sui contenuti e creare stimoli reciproci destinati a produrre frutti nel sociale e nell’arte perché nella Street Art la contaminazione è all’ordine del giorno e queste due forme di vita convivono in simbiosi alimentandosi vicendevolmente. Abbiamo incontrato più volte (in pieno fermento) Nello Petrucci, cervello e cuore del Festival di Pompei e gli operatori di Civitates che stanno traghettando l’esperienza Jazz.it Festival verso lo Street Art (che comprende, insieme all’ARTE, anche i settori della musica e del cinema) apportando un contributo operativo con uno spirito di puro volontariato senza del quale niente si potrebbe fare a Pompei. Circa 30 artisti provenienti da 19 Paesi del mondo si sono tati appuntamento a Pompei. Ognuno ha coltivato un messaggio artistico da “incollare” alle mura di Pompei. Diventerà per tre giorni un volume di proposte e di proteste in cui ognuno si potrà rivedere se è dotato di immaginazione. Nei 3 giorni del Festival sarà possibile passeggiare per Pompei assistendo ai live painting sui wood art space di via Sacra in cui opere, installazioni e ed iniziative estemporanee di ogni artista prenderà vita, forma alimentando un formidabile laboratorio creativo. Sui social è già presente il programma del Pompei Street Festival che prevede un happening che vedrà in campo il protagonismo artistico che svelerà alla gente i segreti di un mestiere così attuale e allo stesso tempo così antico. Conosceremo da vicino il francese Christian Guémy (alias C215) uno dei migliori stencil artist in circolazione insieme all’Argentino Francisco Bosoletti, autore che si ispira al barocco napoletano e all’arte rinascimentale fiorentina oltre al polacco Mariusz Waras (MCity) famoso la particolare tecnica a stencil dei suoi murales nelle sue visione ludiche. Tra gli altri è stato ingaggiato anche Rata virus, un artista cileno dallo spirito creativo e rivoluzionario che trasmette nelle sue opere (veri e propri dipinti moderni) indignazione per il presente ma anche speranza per un futuro migliore. C’è attesa anche per l’opera che sarà realizzata dall’artista surreale peruviano, Monks Art che vive negli Usa che suole sempre produrre opere coinvolgenti allo stesso modi di Cooldiscorich, muralista professionista, membro fondatore del gruppo Smt, squadra murale ucraina e americana, ispirata dalle forze della natura e dal linguaggio della matematica.

