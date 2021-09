Pompei, Apertura notturna ticket 1 euro degli Scavi il 25 e 26 settembre

I siti del Parco archeologico di Pompei aderiscono sabato 25 e domenica 26 settembre alle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), manifestazione che, a livello europeo, vedrà iniziative a aperture straordinarie nei luoghi statali della cultura. Quest’anno ispirate al tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”.

Per l’occasione nei siti del Parco sono state previste le seguenti visite gratuite (E’ necessario acquistare il consueto biglietto di ingresso ai siti):

VISITE gratuite per BAMBINI

POMPEI

Visite gratuite per famiglie e bambini a cura di Coopculture.

Un percorso tematico “Ludus in fabula”, per grandi e piccini, che ricostruisce l’infanzia nel mondo romano ed incentra la narrazione sulla vita di due amici pompeiani, Lucio e Vinicio, l’uno schiavo, l’altro aristocratico che si trovano a condividere la vita di tutti i giorni, con destini differenti, accomunati solo dai giochi. L’operatore archeologo avrà con sé una borsa con riproduzioni di giocattoli antichi per mostrare ai bambini la dinamica di gioco e gli oggetti, unitamente alla descrizione del sito.

Sono previsti due turni di visita sabato 25 e domenica 26, per massimo 20 persone alle ore ore 12,00 e ore 15,00

Lo stesso tema sarà riproposto on –line, per chi è a distanza, utilizzando la piattaforma Live culture. Ore 12, 00 sia il 25 e che il 26.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.coopculture.it e info edu@coopculture.it