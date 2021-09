Pro Loco Angri. “Festa del Pomod’Oro” ai nastri di partenza.

Inaugurazione della Festa del Pomod’Oro.

La kermesse dedicata al pomodoro, alla filiera industriale e alle eccellenze del territorio, e inserita nel cartellone estivo “Angri Città d’Arte” organizzato dalla Pro Loco, si apre con il convegno del 23 settembre alle ore 10:00 presso S.S.I.CA Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari – Fondazione di Ricerca – via Nazionale, Angri.

Anicav e Confindustria sposano il progetto.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del direttore Anicav (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) Giovanni De Angelis e della Confindustria Salerno che, per l’importanza della tematica, hanno sposato il progetto ideato dal neopresidente Pro Loco Aldo Severino, per riprendere, innovando, quella che in passato era la tradizionale Sagra del Pomodoro, realizzata dall’allora presidente Giuseppe Abate.

Dalla tradizione all’innovazione.

Tante le novità introdotte che daranno una nuova veste all’evento in calendario nei giorni 23, 24, 25, e 26. La serata finale, con ambasciatrice Veronica Maya presentatrice Rai, sarà dedicata al Premio Pomod’Oro, per tributare il giusto riconoscimento a personaggi famosi che si sono distinti per le loro qualità in diversi settori, da quello cinematografico e musicale a quello giornalistico. Tutte eccellenze che ci rendono orgogliosi di essere campani.

I saluti delle personalità istituzionali.

Il convegno di domani si aprirà con i saluti di: Aldo Severino Presidente Pro Loco Angri, Michele Strianese Presidente della Provincia di Salerno, Cosimo Ferraioli Sindaco di Angri, Guglielmo Vaccaro Presidente OI Pomodoro da Industria Bacino Centro Sud, Tiziano Baggio Direttore S.S.I.C.A, Fiamma Spena Commissario Straordinario S.S.I.C.A.

Il convegno e i relatori.

Titolo del convegno:“Il pomodoro pelato di Napoli Igp, il futuro del pomodoro”. Ad intervenire: Lino Cutolo Presidente del Comitato Promotore Igp – pomodoro pelato Napoli, Giovanni De Angelis Direttore Anicav, Antonio Ferraioli Presidente Confindustria Salerno e a moderare Giuseppe De Caro giornalista RAI Tgr Campania.

Appuntamento il 23 settembre.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare domani alle ore 10:00 presso S.S.I.CA Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari – Fondazione di Ricerca – via Nazionale, Angri. Ingresso gratuito e libero solo con Green Pass da esibire in fase di registrazione e con posti a sedere nei limiti delle normative anti-Covid