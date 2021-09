Terrorismo islamico, l’ex imam di Sarno arrestato in aeroporto

Condanne definitive per vari reati: catturato l’ex imam di Sarno, sospettato di essere vicino agli ambienti del terrorismo internazionale. Da ieri è in carcere il 35enne Larbi Dernati, marocchino, per anni imam della comunità islamica di Sarno. L’uomo dovrà scontare quattro anni e nove mesi di reclusione.

La Procura di Torre Annunziata aveva spiccato un ordine di arresto per il 35enne, che nel frattempo aveva lasciato l’Italia. Ieri alle 13.05 è atterrato a Capodichino il volo che da Casablanca aveva riportato Larbi Dernati a Napoli. Ad attenderlo c’erano i poliziotti dell’antiterrorismo, guidati dalla dirigente Adelaide Vigorita, insieme alle digos di Napoli e Salerno e agli agenti della Polaria, che hanno bloccato e arrestato l’ex imam sarnese.

Con precedenti per violenza, minacce, stalking, violazione dei domiciliari e detenzione illegale di arma da fuoco, Larbi Dernati ha collezionato diversi processi tra i tribunali di Nocera Inferiore, Nola e Torre Annunziata, appunto.

Tra le accuse, c’è anche quella di sfruttamento dell’immigrazione clandestina, che gli ha fatto guadagnare l’attenzione dell’antiterrorismo. Il Mattino