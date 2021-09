Pompei. Sanzioni per il bar dell’affollamento a via Lepanto con musica ad alto volume

Come era facile prevedere è partita l’iniziativa di contrasto alla movida pericolosa a Pompei. Si registra già una prima sanzione (multa di 400 euro) decretata dal comando della Polizia di Stato di Pompei a carico di un lounge bar di via Lepanto di recente apertura. Il locale è sito nei pressi del casello Pompei – Scafati dell’Autostrada Napoli Salerno. Intorno alle ore 23 e 30 di una serata dell’ultimo fine settimana gli uomini della volante (accorsi a seguiti di reclami del vicinato) vi avevano vi trovato un assembramento di diverse centinaia di persone che si estendeva lungo la strada esterna al locale. Una folla, come poi si è saputo, che era stata richiamata dalla musica ad alto volume, diffusa da un bar del quartiere. I poliziotti dopo aver rilevato che i gestori del pubblico esercizio non avevano adottato alcuna precauzione di distanziamento richiesto ai sensi della normativa covid-19 avevano redatto un verbale circostanziato presentato sul tavolo del comando di Polizia di Stato della via Sacra che ha proceduto, per quanto di competenza, inoltrandolo (per quanto di competenza) alla prefettura di Napoli: Iniziativa che, si presume, produrre un aggravio di sanzione che sarebbe da esempio al comparto della ristorazione pompeiana che da qualche settimana, a Pompei, è sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’Ordine anche se bisogna dire che sono stati rilevati segnali positivi nello stesso settore, come l’autoregolamentazione di via Sacra riguardo al volume dell’emissione musicale insieme alla regolamentazione della musica dal vivo. A tutto questo va aggiunta la necessità di fermare il fenomeno delle risse violente dei fine settimane che preoccupa la stessa direzione di Confcommercio ed ha prodotto l’iniziativa del consigliere comunale di opposizione salvatore Caccuri di chiedere al Prefetto di Napoli di convocare il Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza per contrastare il fenomeno.

Agro24Spot