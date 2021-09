Scafati. Alloggi popolari, spunta la mappa degli abusivi

Case popolari occupate abusivamente, il quadro che lentamente emerge dalle verifiche chieste dall’Acer (Agenzia campana per l’edilizia residenziale) alle autorità scafatesi è preoccupante. Ad allarmare la sede salernitana, ex Iacp, un dettagliato esposto anonimo in cui sarebbero denunciate occupazioni illegittime di alcuni appartamenti, con tanto di nomi e circostanze. Il documento ricostruisce con dovizia di particolari i “trasferimenti” di una serie di immobili relativi ad un solo isolato di cinque piani e lo stesso, dai primi accertamenti, sembra aver restituito almeno tre residenze diverse dai legittimi assegnatari risultanti all’Ente provinciale. Ricostruire la cronologia di ogni immobile, per ogni isolato, non sembra essere una operazione semplice, considerati gli anni trascorsi dalla loro originaria assegnazione. Le forze dell’ordine, oltre a verificare i reali occupanti degli immobili, stanno verificando anche l’eventuale esistenza di una cabina di regia occulta dietro le loro occupazioni. “Rispetto al fenomeno dell’occupazione abusiva degli alloggi comunali, che non riguarda purtroppo solo il territorio di Scafati, l’attenzione di questa Amministrazione è massima perché abbiamo sempre operato e continueremo ad operare nella massima legalità, garantendo i diritti dei cittadini – le parole del sindaco Cristoforo Salvati – Non abbiamo alcuna conferma che dietro le occupazioni illegittime ci sia la mano di clan e gruppi criminali. Non avremmo esitato a denunciare all’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine, i carabinieri della tenenza locale e gli agenti della nostra Polizia municipale, stanno, in ogni caso, già tempo, verificando che gli alloggi comunali non siano stati oggetto di occupazioni abusive. A tutela degli aventi diritto e nell’interesse di tutta la comunità. Proprio lo scorso fine settimana, grazie all’intervento della nostra Polizia locale, coordinata dal comandante Salvatore Dionisio, è stato possibile identificare e denunciare una donna che aveva occupato abusivamente un alloggio nelle palazzine popolari di Mariconda. Non faremo, quindi, sconti a nessuno e proseguiremo nell’attività di controllo per contrastare il fenomeno”. Sul tema negli ultimi mesi sono state presentate due interrogazioni consiliari a firma del gruppo di minoranza Insieme per Scafati. La prima a Febbraio, l’ultima il 17 settembre scorso. “Il diritto all’abitare è per noi una priorità assoluta. Sin dalla precedente consiliatura, con interrogazioni e denunce politiche, abbiamo insistito affinché si rispettasse la legalità ed il diritto delle fasce più deboli ad avere un alloggio, una casa per le propria famiglia – spiega Michele Grimaldi – A Scafati servono meno speculazioni edilizie e più sostegno alle famiglie. Spiace su questo constatare una continuità tra la precedente e l’attuale guida della città: sulla lentezza delle assegnazioni, sulla capacità di gestire in maniera efficiente e trasparente gli alloggi, sulla assenza di programmazione strategia per aumentare qualità e quantità degli alloggi da destinare a chi è in difficoltà. La stessa lentezza con la quale ci si sta adeguando al nuovo regolamento regionale è una spia grave. Se gli assessori competenti anziché occuparsi di pubblicizzare sporadici eventi culturali, si occupassero di quello che loro compete, senza scaricare sempre tutto sugli uffici, sarebbe già un passo in avanti”.

Adriano Falanga