Ospedale di Sarno, il sindaco: «Suddividere l’Asl Salerno in due Asl»

Ospedale di Sarno, il Sindaco Canfora propone di suddividere l’Asl Salerno in due Asl: Asl Salerno Sud e Asl Salerno Nord

“Credo sia una necessità da prendere in seria considerazione – ha aggiunto il primo cittadino – . E’ innegabile che il pronto soccorso dell’Ospedale di Sarno, soprattutto nei mesi estivi, anche a causa delle assenze per la fruizione del periodo di ferie, ha risentito della mancanza di personale, e lodevole è stata l’azione dei Primari che hanno dato la loro disponibilità a prestare servizio, ma non è sufficiente e, soprattutto, non può essere considerata una soluzione definitiva.

Tuttavia la nostra Amministrazione intende proseguire il dialogo istituzionale volto a garantire lo sviluppo ed il rafforzamento dell’Ospedale di Sarno, per cui si ritiene opportuno che le autorità preposte, adottino i seguenti provvedimenti: