Pagani. Certificazioni anagrafiche: tutte le procedure online

Rilascio di certificazioni anagrafiche: è possibile scaricare direttamente online le pratiche, in maniera semplice ed evitando tempi di attesa.

Si informa la cittadinanza che per coloro che abbiano bisogno di certificazioni anagrafiche – se muniti di Spid o CIS (Carta d’Identità Elettronica) – potranno ottenerla in pochi semplici step, direttamente online sul sito del Comune di Pagani.

Nella sezione Servizi Online (posizionata in alto a destra della homepage del sito all’indirizzo www.comunedipagani.it ), selezionando la voce “Servizio Anagrafico”, una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali, sarà possibile scaricare in modo intuitivo e veloce i moduli di autocertificazione precompilati, le certificazioni anagrafiche con timbro digitale per se stessi o per un membro della propria famiglia, le pratiche di cambio indirizzo e richieste di cambio indirizzo di residenza o domicilio, le richieste di residenza per persone non ancora residenti. È inoltre possibile consultare i propri dati anagrafici personali e del proprio nucleo familiare.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini non ancora muniti di Spid o di CIE o impossibilitati ad effettuare la procedura online in maniera autonoma, informiamo che è stata avviata la possibilità di attivare convenzioni con Caf, patronati, edicole, tabaccherie, attività economica o sociale, ordini professionali ed altri, per consentire in maniera gratuita ai cittadini di rivolgersi anche a questi enti e non solo al Comune, dove purtroppo la carenza di personale fa scaturire lunghe attese.

Con delibera n. 79 del 8/09/2021 è stata, infatti, approvato lo schema di convenzione con pubbliche amministrazioni, ordini professionali, soggetti privati che svolgono un’attività economica o sociale sul territorio ed Enti per la consultazione in via telematica della banca dati anagrafica e per il rilascio della certificazione online mediante timbro digitale. Questi soggetti terzi potranno quindi, dopo adesione all’avviso pubblico e sottoscrizione di apposita convenzione, effettuare questi servizi alla propria utenza, proprio come gli uffici comunali.

La domanda di adesione dovrà essere inoltrata al Comune di PAGANI – Servizi Demografici a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo demografici@pec.comunepagani.it riportando, nell’oggetto, la dicitura “ADESIONE CONVENZIONE CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE”. Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richieste scrivendo all’indirizzo email anagrafe@comunedipagani.it oppure telefonando all’Ufficio anagrafe ai numeri: 0813240384/32.

CS