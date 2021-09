Pompei. Gli appuntamenti del mese del Rosario

Dal 1° ottobre torna il Buongiorno a Maria. Segue la Supplica e la festa del Beato Bartolo Longo.

Molte le novità in programma.

Anche quest’anno, il Santuario della Madonna del Rosario si prepara ad accogliere migliaia di fedeli per il mese di ottobre tradizionalmente dedicato al Santo Rosario nella devozione alla

Vergine Maria.

Dal 1° giorno del mese torna il “Buongiorno a Maria”, la preghiera con cui i fedeli chiedono

la protezione e l’intercessione della Madonna del Rosario di Pompei. A guidarne la recita, il 1° e il 31 ottobre, sarà l’Arcivescovo Tommaso Caputo. L’appuntamento è dal lunedì al sabato alle 6.30, in Basilica, fino ad esaurimento posti. Il sabato, la partecipazione al “Buongiorno a Maria” va prenotata per tempo all’Ufficio Rettorato, chiamando i numeri 0818507000 o 0818577379. Per recitare al meglio la preghiera, il Santuario ha realizzato un nuovo sussidio, disponibile nella propria libreria o tramite prenotazione telefonica ai numeri 0818577495 e 0818577321.

Sempre il 1° ottobre, antivigilia della Supplica, si svolgerà, alle 18, la Discesa del Quadro con la recita del santo Rosario e la benedizione delle corone. Alle 19, la santa Messa presieduta

dall’Arcivescovo Caputo. Il giorno successivo, vigilia della Supplica, al termine della celebrazione eucaristica delle 19, avrà inizio la veglia in attesa della Supplica, che si concluderà con la messa delle 24, presieduta dal Prelato.

Domenica 3 ottobre sarà recitata la Supplica. Il rito solenne, che avrà inizio alle 10.40 con la santa Messa, sarà presieduto dall’Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia. Al termine

della celebrazione, alle 12 in punto, come da tradizione, sarà proclamata la preghiera nata dal cuore del Beato Bartolo Longo nel 1883. Seguiranno l’evento.

Martedì 5 ottobre ricorre la Festa del Beato Bartolo Longo. Alle 10, sarà celebrata la santa Messa con le scuole, presieduta da Mons. Gioacchino Cozzolino, responsabile della Pastorale

Scolastica. Poi, alle 11.30, sarà offerto il tradizionale omaggio floreale al monumento del Beato in Piazza Bartolo Longo, alla presenza dell’Arcivescovo che, alle 20, sul sagrato della Basilica,

presiederà la celebrazione eucaristica che chiuderà i festeggiamenti.Giovedì 7, ancora, Pompei sarà la quinta tappa del “pellegrinaggio spirituale” promosso da Radio Maria. Dopo Nazareth, Fatima, Medjugorje e il Monte Carmelo, l’iniziativa approderà nella

città mariana, proprio nel giorno della festa della Madonna del Rosario. Seguiranno, poi, le tappe di Kibeho e Guadalupe. In comunione con i fedeli di tutto il mondo, guidati dall’Arcivescovo Caputo e uniti in preghiera attraverso le frequenze di Radio Maria, alle 16 i devoti della Madonna reciteranno il santo Rosario dal Santuario di Pompei, seguito, alle 17, dalla santa Messa presieduta

dal Rettore, Monsignore Pasquale Mocerino.

