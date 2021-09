Scafati. La dirigente comunale cade in una buca: “risarcimento di 51.500 euro”

Illuminazione pubblica guasta, marciapiede dissestato in segnalato, una caduta e spalla fratturata. E’ arrivata a Palazzo Mayer lo scorso mese di luglio la richiesta di risarcimento danni dell’avvocato Francesco Saverio Di Lallo, per un importo pari a 51.500 euro. Una richiesta come centinaia, o meglio le migliaia che hanno contribuito ad un debito milionario non ancora quantificato, che hanno portato la città di Scafati all’adozione del piano di riequilibrio. Questa volta però la vittima della mancata manutenzione viaria è la dottoressa Carmela Pauciulo, da dieci giorni promossa dal sindaco Cristoforo Salvati a responsabile del settore Servizi al Cittadino. Sono le 21:15 del 30 dicembre 2018, quando la Pauciulo, all’epoca in servizio ai Servizi Sociali e cugina acquisita dell’assessore al Bilancio e Personale Nunzia Di Lallo, rovinò a terra a causa, secondo la sua testimonianza, di un blocco del convogliamento acque piovane difettoso. Un blocco concavo che l’avvocato definisce non a norma perché con inclinazione superiore al 20%. La zona è via della Resistenza, nei pressi del cavalcavia Moscati. Al momento dell’incidente l’area non era illuminata, una circostanza piuttosto nota in quel periodo, quando a Palazzo Mayer sedeva la commissione straordinaria. Soccorsa dal 118 e accompagnata presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, alla funzionaria, da oltre trent’anni (e prossima alla pensione) in servizio al Comune di Scafati, viene diagnosticata una frattura pluriframmentaria scomposta all’omero destro. Una situazione delicata e un danno fisico non indifferente, che costringono la Pauciulo ad un delicato intervento chirurgico e successiva degenza e riabilitazione. Un danno biologico del 13% secondo il suo legale, quantificato in 32.200 euro, a cui si aggiunge il il danno morale e da sofferenza soggettiva interiore oltre spese varie, arrivando ad un indennizzo complessivo di 51.500 euro. La responsabilità sarebbe da addebitarsi al Comune di Scafati, proprietario della strada e responsabile della sua manutenzione, come della mancata segnalazione del blocco difettoso. Secondo le indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, onde evitare contenziosi legali e aggravio di spese, Palazzo Mayer potrebbe chiedere la transazione bonaria della vertenza.

Adriano Falanga