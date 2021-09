Scafati. Tragico impatto all’ingresso della statale 268. Una moto, per cause in corso di accertamento, sarebbe stata centrata in pieno da un’auto













Scafati. Tragico impatto sulla Statale 268. Muore chef

Tragico impatto all’ingresso di Scafati della statale 268. Una moto, per cause in corso di accertamento, sarebbe stata centrata in pieno da un’auto che transitava in direzione opposta della carreggiata, all’ingresso della rampa della statale 268. Un impatto violentissimo che ha falciato mortalmente lo chef gragnanese Alfonso Porpora. Un impatto tragicamente fatale, nonostante il casco e il giubbotto proteggessero il motociclista. Immediati quanto vani i soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’inchiesta

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta da parte dei carabinieri e coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore. L’uomo alla guida dell’auto che ha investito lo chef è stato sottoposto a tutti i test e saranno attesi dei risultati e l’autopsia sul corpo della vittima per valutare la sua posizione. Porpora 40 anni, viveva ad Agerola ed era sposato e padre di una bambina. Lavorava presso un ristorante al CIS di Nola dove, pare, si stesse dirigendo.

