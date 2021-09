VIDEO – Angri. Pro Loco: nuovo slancio per la Festa del Pomodoro

Angri. Pro Loco: nuovo slancio per la Festa del Pomodoro

La Pro Loco di Angri riesce a riportare fuori da ogni banale cliché la promozione del pomodoro come realtà territoriale autoctona. Oltre ogni possibile stereotipo di sagra o fiera cittadina la “Festa del Pomod’oro” rappresenta un momento di grande slancio per il prodotto conserviero per antonomasia come ha ribadito anche il presidente della Provincia Michele Strianese intervenuto al convegno “Il pomodoro pelato di Napoli Igp, il futuro del pomodoro”, presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari.

La lavorazione del prodotto pomodoro ha nel tempo acquistato una sua precisa pregnanza sociale ed economica alimentando riti e anche un intero indotto per decenni, termometro di ricchezze di un territorio come ha tenuto ad evidenziare anche l’assessore delegato del comune di Angri Maria D’Aniello.



















Il presidente della Pro Loco Angri Aldo Severino ha voluto affermare la necessità di revisione sostanziale del concetto di appartenenza del prodotto pomodoro e rilanciarlo in una chiave aulica affinché il prodotto no “scada” tra improvvisazione e sagre promozionali. Presenti al convegno Lino Cutolo Presidente del Comitato Promotore IGP – pomodoro pelato Napoli, Giovanni De Angelis Direttore ANICAV e il giornalista RAI Giuseppe De Caro che ha avuto modo di moderare gli interventi dei vari stakeholder della kermesse che culminerà domenica prossima.

Il servizio è di Rosa Doberdò