“Festa del Pomod’Oro”. Il 26 serata finale col Premio alle Eccellenze del Territorio.

Kermesse dedicata al pomodoro.

Quattro giorni dedicati al pomodoro, l’oro rosso della nostra terra, per culminare col “Premio Pomod’Oro”. La Pro Loco Angri, con il neopresidente Aldo Severino e il gruppo organizzativo, ha posto tra le sue priorità quella di riportare in auge una manifestazione fortemente legata al territorio, alla sua cultura e ai suoi abitanti. La parola d’ordine è, partendo dalla tradizione, innovare. Oltre ogni possibile stereotipo di sagra o fiera cittadina la Festa del Pomod’Oro rappresenta un momento di grande slancio del prodotto conserviero per antonomasia che ha incontrato il favore dell’Anicav, della Confindustria Salerno e della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari.

Convegni e focus.

I primi due giorni sono stati dedicati a convegni e focus per analizzare le tante tematiche e problematiche collegate alla produzione, diffusione, commercializzazione del pomodoro italiano.

Showcooking con lo chef stellato Giovanni De Vivo.

Oggi è stata la giornata dedicata agli showcooking e master class con lo chef stellato angrese Giovanni De Vivo che con professionalità e passione ha creato un primo piatto dove protagonista è stato il pomodoro.

Il mastro dolciere Giuseppe Pepe e lo chef Enzo Della Monica.

A seguire Enzo Della Monica chef Pagi Dispensa e il maestro Giuseppe Pepe, mastro dolciere che hanno preparato altre prelibatezze col pomodoro.

Il “Premio Pomod’Oro”. Riconoscimento alle eccellenze campane.

Domani il clou della manifestazione con il Premio Pomod’Oro in Villa Doria ad Angri alle ore 20:00. Dopo aver esaltato e valorizzato il frutto delle nostre terre conosciuto in tutto il mondo, si vuole premiare quelle persone che sono eccellenze della nostra regione e che si sono distinte in diversi settori, da quello industriale a quello giornalistico, musicale e cinematografico. Tutte ricchezze che grazie alla loro professionalità, valorizzano la Campania. In questo modo si contribuisce allo sviluppo della società e della cultura in tutte le sue declinazioni.

Presentatrice Veronica Maya.

A premiare saranno altrettante illustri personalità, con ambasciatrice del Premio la presentatrice Rai Veronica Maya.

Invito alla popolazione.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare per condividere questo momento di valorizzazione del proprio paese.

Appuntamento domenica 26 settembre nei giardini di Villa Doria. Ingresso gratuito e libero solo con Green Pass e posti a sedere nei limiti della normativa anti-Covid.