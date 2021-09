Il Far West tra miti e leggende

Intriso delle gesta di pionieri, banditi e cowboy, l’antico mito dell’eterna rincorsa alla frontiera intrapresa dai coloni americani continua a esercitare un fascino irresistibile.

Terra di conquista avvolta da un alone di mito e leggenda. L’immagine del lontano West è fortemente radicata nell’immaginario della cultura popolare americana, europea e non solo. Le storie degli scontri tra cowboy e indiani d’America, delle risse nei saloon, dei duelli tra pistoleri si sono diffuse in tutto il mondo. Specialmente grazie a classici hollywoodiani come Ombre Rosse (film che consacrò John Wayne come star di massima grandezza), Mezzogiorno di fuoco (che occupa il ventisettesimo posto nella classifica dei migliori cento film americani di sempre stilata dall’American Film Institute) e C’era una volta il West (indimenticabile spaghetti western e indiscutibile capolavoro di quel gran cineasta che fu Sergio Leone).

Quella del Vecchio West, però, è una realtà complicata. Per questo merita di essere osservata più fondo riportando alcuni fatti e curiosità su quella che era effettivamente la vita alla frontiera.

Il poker nei saloon

Nel selvaggio West le giornate erano lunghe e passavano lentamente. Nelle polverose cittadine di frontiera, seduti agli scricchiolanti tavoli di legno di vecchi saloon, capitava così di incontrare cowboy avvolti da nuvole di fumo che si sfidavano a colpi di puntate in partite di poker simili a veri e propri duelli all’ultimo sangue.

Il re del gioco d’azzardo ha viaggiato fino al lontano ovest insieme ai pionieri che si spostavano in cerca di un futuro migliore, approdando a Deadwood, Dodgecity, Virginia City e Tombstone. Tra i gambler più noti del tempo c’erano personaggi del calibro di Wyatt Earp, “Canada” Bill Jones, Bat Masterson, Doc Holliday e il celebre pistolero “Wild Bill” Hickok (ucciso il 2 agosto 1876 proprio nel corso di una partita di poker a Deadwood, nell’odierno Sud Dakota).

La rivalità tra cowboy e indiani

La storia dello scontro tra i coloni e i nativi americani merita di essere considerata e approfondita. La realtà va al di là di quanto traspare dalle pellicole cinematografiche classiche, in cui gli indiani d’America sono tratteggiati come il nemico cattivo e implacabile, sempre pronto a tendere infami agguati alle fattorie e alle diligenze.

In onore della verità e della ricostruzione storica, è bene ricordare che la conquista del West è avvenuta a discapito delle tribù indiane. Milioni di nativi vennero uccisi, annientati da guerre ed epidemie, mentre altri furono costretti a vivere in riserve ed espropriati delle loro terre ancestrali.

Banditi ma non solo: le donne fuorilegge

Il leggendario Billy the Kid e i noti Bob Dalton e Jesse James. Ma anche Wes Ardin (“la pistola più veloce del West”) e Butch Cassidy, capo del mucchio selvaggio, temibile banda di criminali che sul finire del XIX secolo portò scompiglio in tutto il West. Divenuti celebri per le loro abilità con la pistola, i banditi sono tra i più noti personaggi che popolavano il lontano ovest.

Non deve però stupire che tra i fuorilegge più pericolosi ci fossero anche delle donne capaci di “imprese” talvolta superiori a quelle dei propri omologhi maschili. Si pensi alla temibile Belle Starr (una sorta di Jesse James in gonnella) che non si tirava mai indietro quando si trattava di rapinare treni, banche e carrozze postali.

La febbre dell’oro

Tra il 1848 e il 1855 in California furono scoperti diversi giacimenti auriferi che diedero il via a una sfrenata corsa all’oro. Per la verità, furono in pochi i pionieri che, giunti in questa regione, riuscirono davvero ad arricchirsi. Nella zona sorsero molti centri che, con il progressivo esaurirsi dei giacimenti nelle miniere, vennero via via abbandonate trasformandosi in vere e proprie città fantasma.

Conclusioni

Il ritratto del Vecchio West si fonda sul coraggio dei primi coloni, della spietatezza dei banditi e della corsa verso la ricchezza. Si tratta tuttavia di un periodo storico non del tutto privo di contraddizioni.