Il gruppo “Progettiamo per Angri” incontra Strianese

Angri. La nota stampa del gruppo "Progettiamo per Angri": "Il nostro impegno per il miglioramento del territorio continua"

Il nostro impegno per il miglioramento del territorio continua. Nelle scorse ore abbiamo avuto un proficuo incontro con il Presidente della Provincia Michele Strianese per esporre alcune situazioni critiche legate alla rete stradale provinciale che interessa la nostra comunità.

Abbiamo posto al centro dell’incontro la precaria situazione nella quale riversano le strade provinciali cittadine. Non è mancato di sollecitare l’immediata rimozione della micro discarica in corso di formazione all’uscita della Strada Statale 268 in via Orta Longa e l’avvio dei lavori di ripavimentazione dell’asfalto della stessa via, chiedendo di verificare anche la possibilità di realizzare un impianto di sollevamento delle acque bianche nel punto in cui gli allagamenti stradali, persistono anche in assenza di fenomeni piovaschi, causa frequente della chiusura del tratto stradale e che arreca seri disagi ai residenti nella zona.

Via Cupa Mastro Gennaro

Durante l’incontro è stato evidenziato anche il cattivo stato di Via Cupa Mastro Gennaro, strada da completare e collegare con la vicina cittadina di Corbara, importante connessione anche con l’entrata dell’autostrada tre in località Pagliarone.

Il cavalcavia Santa Lucia

Abbiamo sollecitato, inoltre, un sopralluogo tecnico al cavalcavia di Via Santa Lucia ai confini con Sant’Egidio del Monte Albino per una messa in sicurezza complessiva della struttura.

Una strada circolare in Via Cuparelle

Particolare attenzione è stata richiesta alla nostra proposta per la possibile apertura del varco nello spazio retrostante il Primo Circolo Didattico “Fusco” tra Via Cuparelle e Via Alveo Sant’Alfonso per decongestionare il traffico in Via Adriana durante il tempo scuola. Un progetto, questo, possibile soltanto con la concessione dell’ente Provincia dello spazio antistante l’ISIS Giustino Fortunato, plesso di proprietà di Palazzo Sant’Agostino.

Il Presidente Strianese si è impegnato a darci risposte concrete già nelle prossime settimane preannunciando anche una sua visita in città.

I consiglieri comunali Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria, Vincenzo Ferrara