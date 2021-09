Pagani. Stadio e scuola Manzoni, nota di Sessa e Calce

“Pur non comprendendo i continui stop che ritardano indubbiamente la conclusione del progetto di riqualificazione, abbiamo appreso con partecipazione dalla stampa la notizia della ripartenza dei lavori lungo Via De Gasperi. Ad oggi, però, niente ancora si sa circa i lavori per la realizzazione della tribuna coperta allo stadio Marcello Torre e i lavori di riqualificazione della scuola elementare Manzoni per i quali ci sono in corso due finanziamenti”. È l’incipit della missiva inviata al sindaco e all’assessore ai lavori pubblici dai consiglieri Anna Rosa Sessa e Vincenzo Calce.

“Entrambe le opere, infatti, sono di estrema importanza per lo sviluppo del territorio e non possiamo rischiare che non vedano la loro realizzazione – proseguono -. Ecco perché vi chiediamo di conoscere lo stato dell’arte dei due progetti”