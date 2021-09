Pompei Angela Procida allo Street Art Festival

Tra le tante persone (specialmente giovani) che hanno affollato le strade di Pompei in questi giorni intensi di creazioni artistiche sui muri di Pompei e su postazioni predisposte dalla direzione artistica lungo via sacra e piazza Bartolo Longo ci piace citare la nuotatrice Angela Procida una ragazza di 21 anni di Castellammare di Stabia che ha fatto fare bella figura al nostroi territorio conseguendo il quinto e sesto posto nella finale dei 50 e 100 metri dorso delle oliompiadi parolimpiche di Tokio (Giappone) ch esi sono svolte dal 25 agosto al 5 settembre. “Non ho raggiunto il traguardo di una medaglia per una manciata di secondi”. Ha dichiarato Angela, determinata a riprovarci la prossima occasione. L’atleta deve fare molti sacrifici poer allenarsi raggiungendo più volte alla settimana le priscine di Portici o la Scandone di Napoli dal momento che a Castellammare di Stabia mancano strutture sportive per allenarsi.

