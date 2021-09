Angri. Area ludica Via Nazionale chiusa: negato il diritto al gioco

Bambini tristemente fermi davanti alla recinzione dello spazio attrezzato di via Nazionale. Questa in questione è una delle piccole aree attrezzate con le giostrine. Una possibilità di svago ancora negata dopo mesi di chiusura forzata per pandemia. Questi spazi oggi sono quasi tutti chiusi, sbarrati dai lucchetti arrugginiti. Nessuno sembra essere concretamente interessato al recupero funzionale di queste aree verdi attrezzate. I mostruosi “catenacci” limitano l’accesso all’area ludica di Via Nazionale, località Taverna, ma anche a quella di Viale Leonardo Da Vinci, dove addirittura c’è una giostrina speciale per i diversamente abili e donata da un imprenditore locale.















La genesi

L’area ludica di Via Nazionale, fu realizzata negli anni novanta all’interno del plesso della scuola Taverna, fu anche riqualificata, con le altre aree attrezzate, durante l’amministrazione Mauri ma non sciolsero i dubbi sull’affidamento complessivo della gestione una volta affidata alle premure dei “nonni vigili” figura ormai giurassica in città. I cancelli quindi restano chiusi a tempo indeterminato, privi di custodia ma anche di manutenzione ordinaria.













Tolto il diritto agli spazi ludici

Ai piccoli cittadini angresi è stato tolto il diritto di accedere a questi spazi ludici per qualche ora di svago all’aria aperta, di potersi divertire e trascorrere il tempo libero socializzando lontano dal mondo virtuale dei device (tablet e smartphone). Queste piccole oasi restano spazi sospesi che non trovano la loro funzionalità precipua e pedagogica: quella di fare divertire per spiccioli di tempo i bambini ormai lontani da qualche generazione lontano da quelle strade cittadine diventate luoghi pericolosi e incontrollati. Queste aree protette sono diventate scomodamente inutili e ingombranti ma restano spazi necessari alla crescita dell’individuo. Aree ludiche che potrebbero rientrare in specifiche azioni promosse dalle politiche sociali e da quelle ambientali che però non trovano una concreta risoluzione perché aliene ai bisogni dei più piccini.

Il primo rilancio delle aree

Promotore del complessivo rilancio di queste aree attrezzate, volute all’epoca della realizzazione dall’assessore Peppe Iovine, durante il quinquennio Mauri, fu il consigliere comunale Domenico D’Auria.













Il nodo della gestione

L’amministrazione attuale senza convinzione ha cercato di affidare la gestione dello spazio antistante la palestra abbandonata e annesso campetto, in località Taverna, ma senza positivi riscontri, a quanto comunicò, a suo tempo, lo stesso primo cittadino Cosimo Ferraioli. L’area è attualmente di pertinenza dell’autonomia scolastica del Terzo Circolo Didattico che precedentemente ha investito alcuni fondi di un progetto europeo per il recupero funzionale dello spazio giochi destinato anche agli alunni della scuola. Resta aperto il nodo della possibile gestione extra scuola.

Lo stesso sindaco precedentemente non avrebbe escluso l’assegnazione dell’area attraverso un bando di pubblico interesse rivolto agli operatori sociali e alle associazioni del territorio ma l’ostacolo maggiore deriva dalla trafila burocratica legata agli uffici competenti ma anche alle capacità relazionali e politiche degli assessori delegati che dovrebbero dettare l’atto d’indirizzo e tessere le relazioni tra le parti interessate alla questione. Tutto resta ancora in vitreo come il recupero della palestra attigua allo spazio giochi, da tempo in uno stato di totale abbandono.

Luciano Verdoliva