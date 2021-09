Gragnano. Salvata escursionista nella Valle delle Ferriere

Donna precipita in un dirupo lungo il sentiero della Valle delle Ferriere. È stata salvata da un elicottero una escursionista di Gragnano. Il salvataggio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi con l’intervento del Soccorso Alpino e speleologico della Campania allertato per un intervento nella Valle delle Ferriere. Una donna di 63 anni, originaria di Gragnano era in escursione verso la Valle delle Ferriere (lato basso) e nel punto di restringimento avrebbe perso l’equilibrio precipitando fino al fiume e riportando varie lesioni.

I soccorsi

L’allerta al 118 che ha subito chiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, la Protezione Civile Millennium (che ha un presidio nella riserva) e l’elisoccorso. Il tecnico di elisoccorso del CNSAS e il medico sono stati verricellati ed hanno raggiunto la donna insieme alla squadra territoriale del CNSAS e ai volontari della Protezione Civile Millennium. La donna è stata imbarellata e verricellata a bordo dell’elicottero per essere trasportata per accertamenti al Ruggi di Salerno.