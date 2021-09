Scafati. A ottobre riapre l’infettivologia dello “Scarlato”

Riapre il 1 ottobre il reparto Malattie Infettive del Polo Covid Scarlato di Scafati. Non accoglierà però pazienti positivi al SarsCov2, bensì sarà dedicato ai soggetti infettivi e pneumologici Covid Free. Lo ha anticipato il commissario per l’emergenza Covid Mario Polverino ai primari dello Scarlato, in una riunione tenutasi alcuni giorni fa. L’ASL accoglie così le richieste dei medici infettivologi, da Agosto senza un reparto di riferimento. La chiusura del Malattie Infettive era stata decisa dai vertici dell’ASL Salerno per far fronte alla carenza di medici all’Umberto I° di Nocera Inferiore, considerato anche che l’emergenza sanitaria non presentava particolari criticità e il reparto era pressoché vuoto. Lavoreranno a braccio sia gli specialisti infettivologi che pnemulogi.













La riconversione

Lo Scarlato, con la riconversione disposta dal Decreto 49 a firma dell’allora commissario Stefano Caldoro, fu riconvertito in polo penumologico ad alta specializzazione, diventando centro di riferimento della sanità campana. Con la pandemia è stato strutturato come polo Covid, e a quanto pare, in questa fase epidemiologica, sarà dedicato alle malattie infettive in genere, alla pneumologia e ai casi più impegnativi di Covid19. Resta infatti operativa al terzo piano la pneumo Covid sub intensiva. A supporto dovrebbe restare anche la terapia intensiva con i suoi quattro posti letto, mentre voci di corridoio insistono sul trasferimento futuro dell’attuale pronto soccorso Covid, verso l’ospedale di Agropoli, che attualmente ospita la degenza ordinaria a basso impatto dei pazienti Covid. E’ in questa fase che la politica locale dovrebbe essere più presente e incisiva, per non ritornare agli anni passati, con la città sprovvista di un pronto soccorso.

Le parole di Grimaldi

“Scafati ha dimostrato uno straordinario coraggio e una importante generosità ospitando in tempi difficilissimi un presidio di cura Covid. Nonostante un pezzo della politica cittadina avesse provato a soffiare sul fuoco della paura, la nostra comunità ha difeso l’ospedale e la necessità di salvare vite – ricorda Michele Grimaldi, consigliere comunale di minoranza – Proprio per questo, non solo il presidio anti – covid deve essere mantenuto e rinforzato, ma il nostro ospedale cittadino deve vedere mantenute ampliate le proprie funzioni, a partire dal Pronto soccorso e dai reparti di rianimazione e chirurgia. Su questo non ci sono divisioni o convinzioni o convenienze di parte che tengano: Scafati ha diritto al suo Ospedale”.



















Grimaldi, segretario del PD scafatese, va oltre i colori politici. “Per quanto ci riguarda, chi si schiera contro, è e sarà un nemico della nostra città. L’attuale Presidente di Regione ha riscosso a Scafati un importante successo elettorale, anche grazie al sostegno trasversale di pezzi importanti dell’elettorato di centrodestra e finanche di tanti attuali amministratori: ha il dovere dunque di rispondere a questo attestato di fiducia della nostra comunità, e di dare risposte concrete alla nostra città”.

Adriano Falanga