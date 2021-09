Angri. Prolungamento Corso Italia al via i lavori

Al via, nelle prossime ore, i lavori di realizzazione della nuova area di prolungamento Corso Italia. Seppure con qualche mese di ritardo il concessionario del Gruppo Gallo farà entrare nel sito dell’ex scuola elementare escavatrici e ruspe pronte a demolire il vecchio corpo del plesso. Il disco verde è arrivato dopo un farraginoso iter burocratico di pareri al progetto esecutivo. Pareri preordinati, chiesti al Genio Civile, Vigili del Fuoco e Soprintendenza, propedeutici per consentire la verifica e la validazione del progetto esecutivo al comune.



















La riserva della Soprintendenza

Pareri che sono stati accordati, tranne quello della Soprintendenza, che ne ha rilasciato uno, con riserva, in via del tutto temporaneo per consentire ulteriori lavori di scavo finalizzati a verificare se la zona sia soggetta d’interesse archeologico, vista la ricchezza di reperti che affiorano dal sottosuolo cittadino a ogni scavo. Lavori di scavo frutto di un accordo tra Soprintendenza, concessionario ed Ente Comune che hanno già localizzato all’interno del cantiere di Corso Italia l’area oggetto d’indagine.















Il crono programma dei lavori di sondaggio

Il crono programma prevede che i lavori d’indagine debbano completarsi entro 90 giorni lavorativi e non precluderanno alla totale demolizione dei tre edifici dell’ex scuola elementare. Le indagini del sottosuolo sono di tipo archeologico e caratterizzanti così come previste nella fase iniziale del progetto. Dopo l’eventuale parere definitivo della Soprintendenza i lavori per la realizzazione della zona verde con annessi parcheggi dovrebbe realizzarsi in 480 giorni complessivi senza ulteriori intoppi e ritardi.

Luciano Verdoliva