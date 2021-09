Nocera Inferiore. Scoperto veicolo rubato in centro

Un veicolo in sosta prolungata su via Barbarulo ha destato l’attenzione degli agenti di Polizia Municipale che da una prima verifica appuravano che la targa risultava oggetto di denuncia di smarrimento. In seguito all’attività di piantonamento nei pressi del motociclo veniva intercettato il possessore: un cittadino extracomunitario in corso di foto segnalamento.

I controlli

Il veicolo a un controllo più approfondito mostrava l’alterazione del numero di telaio. Il trentenne veniva pertanto denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione. Il veicolo veniva posto sotto sequestro per gli accertamenti consequenziali volti a identificare il proprietario originario del mezzo.