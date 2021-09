NOLEGGIO LUNGO TERMINE, CON GALDIERI RENT VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA

Oggi più che mai le persone sono alla ricerca di soluzioni veloci e di ridurre i tempi di attesa nel caso di noleggio a lungo termine.

Galdieri Rent si distingue dagli altri con l’innovativo product brand chiamato Freewheeling. Uno stock esclusivo di oltre 1000 veicoli multibrand con canoni performanti in pronta consegna.

Una flotta allestita in maniera selezionata sulla base delle richieste del mercato del noleggio auto a lungo termine studiato con attenzione per rispondere con tempestività alle sue esigenze.

In questo modo può svincolarsi dai tempi di produzione standard dettati delle case automobilistiche, soddisfando le richieste delle persone anche per modelli non presenti sul mercato.

Un noleggio a lungo termine chiavi in mano soprattutto in questo periodo di carenza dei chip che, di fatto, ha rallentato notevolmente la produzione di veicoli e con cui l’industria automotive deve e dovrà fare i conti.

Una punta di diamante quella offerta da Galdieri Rent per avere subito il veicolo desiderato.